

هاتف Vivo Y19 يتم إطلاقه في الاسواق المصرية بشكل رسمي – قيمة مقابل سعر ؟! هاتف Vivo Y19 يتم إطلاقه في الاسواق المصرية بشكل رسمي – قيمة مقابل سعر ؟!

شركة فيفو تقوم بالإعلان عن هاتفها الجديد في الاسواق المصرية وهو هاتف Vivo Y19 المتوسط، ويأتي الهاتف مع مواصفات الى حدٍ ما جيده بالنسبة لسعره، على عكس هواتف فيفو التي دخلت بها للأسواق المصرية، فلم تأتي هذه الهواتف بقيمة عاليه مقابل سعرها بل جاءت بمواصفات قليلة جدًا على تسعيرها، وبدأت فيفو في مصر بهواتف مثل Vivo S1 و V17 Pro ولم تُقدم هذه الهواتف قيمة مُمتازة مقابل سعرها، لكنها كهواتف متكامله جيده ليست سيئة.



مواصفات Vivo Y19 :-

وزن الهاتف 193 جرام مع ابعاد 162.2×76.5×8.9 مم

تصميم من البلاستيك البولي كاربونيت اللامع

الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الرابع او شريحة واحده بكارت ميموري بحجم 256 جيجا

شاشة IPS LCD بحجم 6.53 بوصة بدقة 1080×2340 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 19.5:9 والشاشة ليست كامله وتأتي مع نونش Water Drop في الأعلى





معالج ميدياتك Helio P65 ثماني النواة بدقة تصنيع 12 نانو ميتر وبقوة تصل الى 2.0 جيجا هيرتز مع معالج رسومي Mali-G52 MC2

مساحة تخزين 128 جيجا مع 4 جيجا رام

واجهة فيفو Funtouch 9.2 بأندرويد باي 9.0

كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم HDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

كاميرا خلفيه ثُلاثيه، الأولى منهم تأتي بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 والثانيه تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، والكاميرا الثالثه تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو للتصوير عن قُرب مع الحصول على تفاصيل

Y19 Back Camera

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الكاميرا الخلفية تدعم HDR وPanorama وفلاش ليد وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsالهاتف يدعم مايكروفون اضافي لعزل الضوضاءالهاتف يدعم منفذ السماعات 3.5 ملليبطارية ضخمة بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات عن طريق منفذ Micro USB 2.0الهاتف يدعم ميزة الشحن العكسي لإستخدام الهاتف كـ باور بانك ويتم الشحن بقوة 5 واتبصمة الإصبع في الهاتف موجوده في الضهرالوان الهاتف الإسود والأبيضالهاتف يأتي بنسخة واحده بمساحة تخزين 128 جيجا مع 4 جيجا رام وهي تأتي بسعر 3500 جنيه مصري في الاسواق المصرية، الهاتف يأتي مع شاشة كبيرة تقدم اداء عادي ليس سيء وليس مُميز، مع بطارية ضخمة جدًا وتدعم الشحن السريع وهي ميزة في هذه الفئة السعرية.معالج هاتف Vivo Y19 رأيناه من قبل في Vivo S1 وهو معالج يقدم اداء مقبول في هذه الفئة السعرية، فهو يُعادل سناب دراجون 660 ويقدم اداء مقبول في هذه الفئة السعرية، كاميرات الهاتف تحتاج للتجربة الفعليه لكن كأرقام لا اعتقد ان تكون مُميزة في هذه الفئة السعرية.مواصفات تابلت Huawei MediaPad M5 Lite :-ابعاد التابلت 243.4×162.2×7.7 مموزن التابلت 475 جرامخامات التابلت الخارجية تأتي من المعدنالتابلت يدعم تركيب شريحة اتصال واحده من الجيل الرابع مع كارت ميموري بحجم 256 جيجا رامشاشة من نوع IPS LCD بحجم 10.1 بوصة وبدقة 1920×1200‎ بيكسل بجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 224 بيكسل لكل بوصة والشاشة حوافها كبيرةمعالج هايسيليكون كيرين 659 ثماني النواة بقوة تصل الى 2.3 جيجا هيرتز وبمعمارية تصنيع 16 نانو ميتر والمعالج الرسومي Mali-T830 MP2مساحة تخزين 64 جيجا مع 4 جيجا رامكاميرا سيلفي 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0بطارية ضخمة بحجم 7500 مللي امبير تدعم الشحن 9 فولت 2 امبير عن طريق منفذ USB Type Cالتابلت يدعم القلم M-Penالوان التاب الذهبي والرماديالتابلت تم إطلاقه في الاسواق المصرية بنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام، وتسعير النسخة الجديده من التابلت 64+4 هو 5777 جنيه مصري، والتابلت يأتي مع قلم M-Pen الخاص بهواوي، ويتوفر التاب للبيع على موقع سوق دوت كوم.