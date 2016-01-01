

شاومي تُطلق Xiaomi Mi Note 10 رسميًا في مصر – اقوى كاميرات بكام ؟! شاومي تُطلق Xiaomi Mi Note 10 رسميًا في مصر – اقوى كاميرات بكام ؟!

قامت شركة شاومي في الخارج بالإعلان عن هاتف جديد بإسم Xiaomi Mi Note 10 وهو هاتف Mi CC9 لكن في نسخته العالميه التي تدخل الاسواق العربية والسوق المصري، وبالفعل قامت الشركة اليوم في مصر بإطلاق الهاتف، ويأتي الهاتف بكاميرات قوية جدًا تخطت الكثير من الهواتف المتواجده حاليًا فهو يُقدم كاميرات من اقوى الكاميرات الموجوده في الهواتف، وينتظر الكثير من الناس هذا الهاتف ورأينا جدل كبير بخصوص تسعير الهاتف، واليوم قامت شاومي بإنهاء الجدل وإطلاق الهاتف مع الإعلان عن سعره الرسمي في مصر !



مواصفات Xiaomi Mi Note 10 :-

ابعاد الموبايل 157.8×74.2×9.7 مم مع وزن 208 جرام

تصميم الموبايل من الزجاج من الامام والخلف مع فريم من الالومنيوم

طبقة الحماية على الضهر الزُجاجي Gorilla Glass 5

الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الرابع ولا يدعم تركيب كارت ميموري

شاشة اموليد بحجم 6.47 بوصة بدقة 1080×2340 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 398 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 19.5:9 والشاشة تستحوذ على 88% من واجهة الهاتف، والشاشة تدعم HDR10 وتدعم 600 nits لإضاءه قوية وتدعم Always On Display والشاشة ليست كامله الكاميرا السيلفي في نوتش في اعلى الشاشة .. والمميز في الشاشة هو ان بها انحناء بالاطراف او Edge يعطي تجربة فريدة في الاستخدام





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الشاشة تدعم طبقة حماية Corning Gorilla Glass 5اندرويد باي 9.0 بواجهة شاومي الجديده MIUI 11معالج كوالكوم سناب دراجون 730G ثماني النواة بقوة 2.2 جيجا هيرتز وبدقة تصنيع تصل الى 8 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Adreno 618مساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام او 256 جيجا مع 8 جيجا رامكاميرا اماميه في نوتش وتأتي بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 والكاميرا تدعم HDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsخمس كاميرات خلفية، الاولى والاساسية تأتي بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7 وهي تدعم مثبت بصري، والكاميرا الثانيه بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 وهي Telephoto لعمل زوم بدون فُقدان تفاصيل وهي ايضًا تدعم تصوير البورتريه، والكاميرا الثالثه تأتي بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 وهي Telephoto ايضًا لعمل زوم 5 اكس بدون فُقدان تفاصيل ويصل الزوم الي 50X ولكن بفقدان تفاصيل وهي تدعم مثبت بصري، الكاميرا الرابعه تأتي بدقة 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، والكاميرا الخامسه والاخيره تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي عدسة ماكرو للتصوير عن قُرب مع الحصول على تفاصيلMi Note 10 Back Cameraالكاميرا الخلفية تدعم فلاش ليد رُباعي وHDR وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع مثبت بصري قوييدعم منفذ السماعات 3.5 ملليالهاتف يدعم مايكروفون اضافي لعزل الضوضاءبصمة الإصبع في الهاتف موجوده اسفل الشاشةبطارية الهاتف بحجم 5260 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 وات لشحن 58% من البطارية في نصف ساعه وشحن البطارية بالكامل في ساعه وخمس دقائق عن طريق منفذ USB Type Cالوان الهاتف الإسود والأخضر والأبيضMi Note 10 Colorsالهاتف يأتي بأقوى الكاميرات المتوفره، بعد إختبارات DoxMark للكاميرات الخاصة بالهاتف فتفوق الـMi Note 10 على الكثير من الهواتف الفلاج شيب، فهو تفوق على iPhone 11 Pro و Galaxy Note 10 Plus وهواتف اخرى قوية من شركات اخرى مثل هواوي حيث وصل الهاتف لـMate 30 Pro الخاص بهواوي واصبح يُنافسه في الكاميرات الخلفية، فالهاتف من اقوى الكاميرات الخلفية الموجوده حاليًا.لكن لا يأتي الهاتف مع اقوى معالج متوفر، فهو يأتي بمعالج متوسط رأيناه في Mi 9T من قبل بسعر اقل، فالهاتف يُركز بشكل كبير على الكاميرات والشاشة، لكن الهاتف يأتي بأداء جيد في فئته مع شاشة ممتازة منحنية الاطراف وتصميم جيد بخامات مميزة جدًا من شركة شاومي، بالنسبة لسعر الهاتف فهو يقدم كاميرات قوية جدًا لكنه لا يقدم افضل اداء في هذا السعر.تم تسعير الهاتف اليوم في الاسواق المصرية بسعر 7999 جنيه مصري للنسخة التي تأتي بمساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام والنسخة البرو بمساحة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 8999 جنيه مصري، وارى ان السعر مُمتاز ليس سيء كما سيرى الكثير من الناس، فالهاتف يُقدم اقوى كاميرات متاحه حاليًا مع معالج بأداء مقبول جدًا وشاشة ممتازة وتصميم مميز وخامات من افضل الخامات.الحجز المسبق لهاتف نوت 10وهديه الحجز المسبق على الهاتف هي شاومي Mi Band 4 وقيمتها 500 جنيه مصري، سيبدأ الحجز لهاتف Mi Note 10 من اليوم 6 يناير في فروع شاومي وسيبدأ من يوم 8 يناير على موقع سوق دوت كوم والنسخة البرو سيبدأ الحجز يوم 18 يناير.