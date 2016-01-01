

شركة ريلمي تُعلن عن Realme X50 بشكل رسمي في الخارج – يدعم الجيل الخامس ! شركة ريلمي تُعلن عن Realme X50 بشكل رسمي في الخارج – يدعم الجيل الخامس !

بدأت تسريبات هاتف ريلمي الجديد Realme x50 بالإنتشار منذ فتره كبيره، والان قامت شركة ريلمي بالكشف عن الهاتف بشكل رسمي في الخارج مع الإعلان عن كافة المواصفات الرسميه للهاتف، فهو مُوجه بشكل مُباشر لمُنافسه هاتف شاومي Redmi K30 الجديد الذي تم إطلاقه منذ فتره، حيث يأتي الهاتف بنفس المعالج مع نفس فكرة تصميم الشاشة، كما انه يأتي بدعم لشبكات الجيل الخامس وهو ما يجعل فرصة دخوله الاسواق العربية او المصرية بالتحديد صعبه لان مصر لا تدعم الجيل الخامس حتى الآن.



Realme X50



مواصفات Realme X50 :-

وزن الهاتف 202 جرام مع ابعاد 163.8×75.8×8.9 مم

تصميم من الزجاج من الامام والخلف مع فريم من الالومنيوم وطبقة حماية جوريلا جلاس 5

الهاتف لا يدعم تركيب كارت ميموري ويدعم شريحتين إتصال من الجيل الخامس

الهاتف مقاوم لرذاذ الماء

شاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.57 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وجودة FHD+ وابعاد الشاشة 20:9 وكثافة بيكسلات 401 بيكسل لكل بوصة والشاشة تدعم معدل تحديث 120 هيرتز مع ثقبين بالشاشة الكاميرات السيلفي

طبقة الحماية على الشاشة Gorilla Glass 5

قد يعجبك أيضا... loading...

معالج كوالكوم سناب دراجون 765G ثماني النواة بدقة تصنيع 7 نانو ميتر وبقوة تصل الى 2.4 جيجا هيرتز مع معالج رسومي Adreno 620اندرويد 10 مع واجهة ColorOS 7.0مساحة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام او 256 جيجا مع 6 جيجا رام او 256 جيجا مع 12 جيجا رامكاميرا خلفية رُباعيه بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 والثانيه بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/3.0 وهي Telephoto لعمل زوم بدون فُقدان تفاصيل، والكاميرا الثالثه بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.3 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، والكاميرا الرابعه بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو للتصوير عن قُربالكاميرا الخلفية تدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم لمثبت إلكتروني وتدعم HDR وفلاش ليد وPanoramaRealme X50 Back Cameraكاميرا اماميه مزدوجة بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 للأساسية وبدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض والكاميرات تدعم HDR وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps مع دعم لمثبت إلكترونيبطارية من نوع ليثيوم بوليمر بحجم 4200 مللي امبير تدعم الشحن السريع VOOC 4.0 بقوة 30 وات لشحن 70% من البطارية في نصف ساعه فقط عن طريق منفذ USB Type Cبصمة الإصبع في الهاتف موجوده على زِر الباورالهاتف لا يدعم منفذ السماعات 3.5 ملليالهاتف يدعم مايكروفون اضافي لعزل الضوضاءيدعم شبكات الجيل الخامسالوان الهاتف الرُمادي واللبنيRealme X50 Master Editionالوان الـMaster Edition من الهاتفالهاتف اصبح متاح للبيع في الصين من اليوم وسعر الهاتف للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 320 يورو او حوالي 5750 جنيه مصري، والنسخة الـ256 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 350 يورو او حوالي 6290 جنيه مصري، والنسخة الـ256 جيجا مع 12 جيجا رام تم تسعيرها بسعر 390 يورو او حوالي 7000 جنيه مصري.الهاتف يُقدم نفس ما يُقدمه Redmi K30 من شركة شاومي، شاشة IPS LCD بمعدل تحديث 120 هيرتز، معالج سناب دراجون 765G بدعم لشبكات الجيل الخامس، نفس التصميم الامامي للشاشة مع كاميرتين اماميتين ( بإختلاف وظيفة العدسة الثانوية ).لا نعلم حتى الان موقف الهواتف الداعمة للجيل الخامس من النزول في مصر !Realme 5iقامت ايضًا ريلمي بالإعلان عن Realme 5i الجديد بشكل رسمي في الخارج، ويأتي الهاتف بمعالج سناب دراجون 665 مع نفس كاميرات Realme 5 الاماميه والخلفية ونفس الشاشة الـIPS LCD بحجم 6.52 بوصة، والبطارية ايضًا لم يتم تغيرها فهي تأتي بحجم 5000 مللي امبير بنفذ منفذ الشحن، وتصميم الهاتف ايضًا بلاستيك، والفرق بين الهاتفين ان Realme 5i الجديد الوانه مطفيه فقط اما ريلمي 5 العادي الموجود في الاسواق المصرية يأتي بنقوشات في الضهر.