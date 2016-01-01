يبدو أن علامة أوبو Oppo تحضر لمفاجأة جديدة لعشاقها حول العالم من مستخدمى أندرويد لعام 2020، بعد تسريب صور ومواصفات عن تحفتها القادمة Find X2.
وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، نجح الإصدار الأول Oppo Find X فى حصد نجاح باهر، وتقديم تجربة شاشة كاملة وكاميرا مميزة، خاصةً الأمامية المتحركة بموتور مخصص لذلك.
ويأتى Find X2 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع OLED بمعدل عرض 120Hz، مما سيجعلها واحدة من أجمل شاشات الهواتف الذكية من فئة Flagship فى 2020.
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التعليقات على تسريبات تكشف مواصفات وتصميم Oppo Find X2.. تحفة جديدة
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