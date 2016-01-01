

تسريبات تكشف مواصفات وتصميم Oppo Find X2.. تحفة جديدة تسريبات تكشف مواصفات وتصميم Oppo Find X2.. تحفة جديدة

يبدو أن علامة أوبو Oppo تحضر لمفاجأة جديدة لعشاقها حول العالم من مستخدمى أندرويد لعام 2020، بعد تسريب صور ومواصفات عن تحفتها القادمة Find X2.



وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، نجح الإصدار الأول Oppo Find X فى حصد نجاح باهر، وتقديم تجربة شاشة كاملة وكاميرا مميزة، خاصةً الأمامية المتحركة بموتور مخصص لذلك.



ويأتى Find X2 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع OLED بمعدل عرض 120Hz، مما سيجعلها واحدة من أجمل شاشات الهواتف الذكية من فئة Flagship فى 2020.

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ويحتوى Find X2 على معالج قوى من نوع Snapdragon 865، كما سيدعم الإتصال بتقنية 5G الجيل الخامس، وتمتلك كاميرته ميزة autofocus لوضعيات أفضل للتصوير.أما المفاجأة الأخيرة حتى الآن فأن بطارية Find X2 ستدعم الشحن السريع بقوة جبارة، وستبلغ 50 وات للشحن اللاسلكى، وهو رقم غير مسبوق.