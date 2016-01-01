

أفضل هواتف ذكية فى السيلفى لعام 2020.. صور أفضل هواتف ذكية فى السيلفى لعام 2020.. صور

مع بداية عام 2020 ظهرت هواتف ذكية ذات كاميرات مميزة إلا أن هواتف العام الماضى كانت أفضل للعديد من الأسباب،



و قرر موقع جى إس إم آرينا التقنى تقديم مقارنة لأشهر 6 هواتف ذكية، وقائمة بأفضل هواتف فى صور السيلفى للعام الحالى.



وشملت القائمة هواتف :

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1- Pixel 4 XL2- OnePlus 7 Pro3- Mate 30 Pro4- Galaxy Note10+5- iPhone 11 Pro Max6- Zenfone 6وبعد خضوع الهواتف الستة لإختبارات فى غاية الصعوبة، جاء كلًا من Galaxy Note10+ و iPhone 11 Pro Max على القمة، حيث كانت النقاط متساوية.أما تحفة هواوى Mate 30 Pro فاقتنص الترتيب الثالث ، وجاء فى المركز التالى قاتل الـ Flagship هاتف OnePlus 7 Pro.وفى المركز قبل الأخير جاء Pixel 4 XL، بينما حل Zenfone 6 فى المرتبة الأخيرة إلا أنه قدم صورًا رائعة.