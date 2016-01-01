اطلقت شركة Huawei هاتفها الرائد Huawei Mate 30 Pro في مؤتمرها في المملكة العربية السعودية في يوم 14 من يناير لعام 2020. اطلقت الشركة الهاتف في السعودية لتبدأ بإطلاق الهاتف عالمياً. بعد ان قضى وقتاً طويلاً في دولة الصين. و قد اصدرته الشركة بسعر جيد جداً. مع هدايا مغرية و بسعر مغري من الشركة. لتجعل المستخدمين يرغبون بشراء الهاتف بشكل اكبر.
هواوي Huawei Mate 30 تعرف على العيوب و المميزات و السعر
ماذا نعرف ؟
الهاتف قد تم اطلاقه بسعر 3600 ريال سعودي
الهاتف يصدر مع هدايا مجانية بقيمة 2999 ريال سعودي
بالطبع تم اطلاق الهاتف بدون خدمات Google في السعودية
اطلاق Huawei Mate 30 Pro في السعودية
اطلاق Huawei Mate 30 Pro في المملكة السعودية بهدايا مغرية 2
اطلقت شركة Huawei هاتفها الرائد Mate 30 Pro في مؤتمرها في السعودية يوم 14 من شهر يناير لعام 2020. بسعر 3600 ريال سعودي. هذا سعر جيد جداً للهاتف مقارنة بما يستطيع الهاتف ان يقدمه. و لكن الشركة اضافت على الهاتف هدايا بقيمة 3000 ريال سعودي تقريباً. هذه الهداية عبارة عن حافظة خاصة بالهاتف مع شاحن لاسلكي للسيارة. بالإضافة الى ضمان استبدال للجهاز مجاناً لمدة عام كامل. مع ضمان استبدال مجاني للشاشة لمدة عام كامل. و خدمة اصلاح للهاتف عن بعد. و 12 شهر من الإشتراك المجاني على خدمة التخزين السحابي لـHuawei بسعة 200GB و اخيراً اشتراكات في خدمات Huawei لمدة 6 شهور.
مواصفات Huawei Mate 30 Pro
الشاشة نوعها OLED
بحجم 6.53 و دقة 1176×2400
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