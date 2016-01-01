اطلاق Huawei Mate 30 Pro في المملكة السعودية بهدايا مغرية

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اطلاق Huawei Mate 30 Pro في المملكة السعودية بهدايا مغرية

اطلقت شركة Huawei هاتفها الرائد Huawei Mate 30 Pro في مؤتمرها في المملكة العربية السعودية في يوم 14 من يناير لعام 2020. اطلقت الشركة الهاتف في السعودية لتبدأ بإطلاق الهاتف عالمياً. بعد ان قضى وقتاً طويلاً في دولة الصين. و قد اصدرته الشركة بسعر جيد جداً. مع هدايا مغرية و بسعر مغري من الشركة. لتجعل المستخدمين يرغبون بشراء الهاتف بشكل اكبر.


هواوي Huawei Mate 30 تعرف على العيوب و المميزات و السعر
ماذا نعرف ؟
الهاتف قد تم اطلاقه بسعر 3600 ريال سعودي
الهاتف يصدر مع هدايا مجانية بقيمة 2999 ريال سعودي
بالطبع تم اطلاق الهاتف بدون خدمات Google في السعودية
اطلاق Huawei Mate 30 Pro في السعودية
اطلاق Huawei Mate 30 Pro في المملكة السعودية بهدايا مغرية 2
اطلقت شركة Huawei هاتفها الرائد Mate 30 Pro في مؤتمرها في السعودية يوم 14 من شهر يناير لعام 2020. بسعر 3600 ريال سعودي. هذا سعر جيد جداً للهاتف مقارنة بما يستطيع الهاتف ان يقدمه. و لكن الشركة اضافت على الهاتف هدايا بقيمة 3000 ريال سعودي تقريباً. هذه الهداية عبارة عن حافظة خاصة بالهاتف مع شاحن لاسلكي للسيارة. بالإضافة الى ضمان استبدال للجهاز مجاناً لمدة عام كامل. مع ضمان استبدال مجاني للشاشة لمدة عام كامل. و خدمة اصلاح للهاتف عن بعد. و 12 شهر من الإشتراك المجاني على خدمة التخزين السحابي لـHuawei بسعة 200GB و اخيراً اشتراكات في خدمات Huawei لمدة 6 شهور.

مواصفات Huawei Mate 30 Pro
الشاشة نوعها OLED
بحجم 6.53 و دقة 1176×2400

المعالج
HiSillicon Kirin 990

بدقة تصنيع 7 نانو متر و ثماني النواة

(2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.09 GHz Cortex-A76 & 4×1.86 GHz Cortex-A55)

ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 6GB او 8GB الذاكرة الداخلية بحجم 128GB او 256GB يدعم اضافة ذاكرة خارجية من نوع Nano Memory من Huawei الكاميرا الخلفية
العدسة الأساسية 40MP بفتحة عدسة f/1.6
العدسة الثانية بدقة 8MP بفتحة f/2.4 من نوع Telephoto للتقريب البصري x3

العدسة الثالثة بدقة 40MP و فتحة عدسة f/1.8 بزاوية واسعة Ultra Wide

كاميرا رابعة من نوع ToF


الكاميرا الامامية
كاميرا من نوع ToF لتأثيرات العمق و الـBokeh

عدسة بدقة 32MP وفتحة f/2.0 في النسخة

البطارية
بحجم 4500mah داعمة للشرح السريع بقدرة 40Watt

دعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 27Watt


التعليق على السعر
بسعر الهاتف الحالي فإن السعر جيد جداً بالنسبة للهاتف. و بالنسبة لمواصفات الهاتف فإن سعر الهاتف ممتاز جداً. و لكن لا ينصح به. الهاتف لا يأتي بخدمات Google و تطبيقات Google المهمة جداً. و بدونها لا تضمن ان يغطي الهاتف كل ما تحتاج. فلا ضمان بأن التطبيقات من متجر تطبيقات الشركة ستكون بجودة التطبيقات الموجودة على متجر Google play Store. و لذلك فإن الهاتف بسعر مناسب جداً. و لكن لا يستحق الشراء للأسف بشكل كبير. ولا استطيع ضمان ان خدمات Huawei ستكون مناسبة بدلاًُ من خدمات Google. خاصة من ناحية الخصوصية

المصدر: عرفنى

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