

الهاتف Huawei P40 Pro Premium قادم أيضًا، وسيضم خمس كاميرات في الخلف الهاتف Huawei P40 Pro Premium قادم أيضًا، وسيضم خمس كاميرات في الخلف

في وقت سابق من هذا اليوم، رأينا مجموعة من الصور المسربة التي تستعرض لنا كيف سيبدو الهاتف Huawei P40 Pro القادم من شركة Huawei، وهي الصور التي أكدت لنا أن هذا الهاتف سيضم أربع كاميرات في الواجهة الخلفية، وهو ما لا يتماشى مع الشائعات السابقة التي ذكرت بأن الهاتف سيضم خمس كاميرات في الخلف. ومع ذلك، فقد حصلنا الآن على صور مسربة جديدة تؤكد لنا صحة كلا النظريتين، ولكن كيف ذلك؟



حسنًا، لقد حصلنا الآن على صور رسمية مسربة جديدة من المسرب الأمريكي الشهير evleaks تكشف لنا أن شركة Huawei لا تخطط فقط لإطلاق الهاتفين Huawei P40 و Huawei P40 Pro، وإنما تخطط أيضًا لإطلاق هاتف رابع يُدعى Huawei P40 Pro Premium. فعلت آبل ذلك، وكذلك شركة سامسونج، فلماذا لا تقوم Huawei بذلك أيضًا؟



في حين كشفت لنا التسريبات السابقة أن الهاتف Huawei P40 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف، والهاتف Huawei P40 Pro أربع كاميرات في الخلف، فإن التسريبات الجديدة تكشف لنا أن الهاتف Huawei P40 Pro Premium Edition سيضم خمس كاميرات في الخلف، تمامًا كما أوضحت الشائعات السابقة مع العلم بأن هذا الأخير سيضم كاميرا مُقربة توفر تقريبًا بصريًا يبلغ ×10.

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بالإضافة إلى الكاميرا المقربة والكاميرا الرئيسية، فالهاتف Huawei P40 Pro Premium Edition سيضم بدوره كاميرا واسعة الزاوية وكاميرا ماكرو، فضلا عن كاميرا Time Of Flight على الأرجح مع العلم بأن الهاتف Huawei P40 Pro سيضم بدوره كاميرا Time Of Flight وفقًا للمسرب Teme.أما بخصوص الهاتف Huawei P40، فقد كشف لنا Teme أن هذا الهاتف سيضم كاميرا أساسية بدقة 52 ميغابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 40 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا مقربة بدقة 8 ميغابكسل.