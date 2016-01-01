على مدار الأيام القليلة الماضية، قام الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau بالتشويق للشاشة التي ستصل مع هواتفها الذكية القادمة. الهاتف الرائد المقبل لشركة OnePlus سيضم شاشة Fluid AMOLED تمتاز بمعدل التحديث البالغ 120Hz، وفي محاولة لجعل معدل الإطار العالي أكثر فائدة لمستهلكي المحتوى، أكد السيد Pete Lau على شبكة تويتر أن الهاتف OnePlus 8 Pro سيُفعل خاصية توليد الحركة.
ما يعنيه هذا هو أنه يمكن للمستخدم مشاهدة فيديوهات 30fps أو 60fps، وستتيح رقاقة MEMC الخاصة في الهاتف OnePlus 8 Pro إمكانية إنشاء إطارات إضافية لمحاكاة معدل الإطار العالي. هذه ميزة شائعة في التلفزيونات الراقية بحيث تقوم بتغيير معدل الإطارات لتغيير التجربة المقصودة للمشاهد.
بالأمس، نشر Pete Lau مقطع فيديو يُقارن فيه بين شاشة Fluid AMOLED 120Hz مع شاشة 60Hz التقليدية. بالطبع، للمقارنة الدقيقة لشاشات 60Hz على كلا الجهازين، كان لابد من إبطاء اللقطات إلى 30 إطارًا في الثانية.
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التعليقات على OnePlus تواصل التشويق لشاشة 120Hz Fluid AMOLED القادمة مع الهاتف OnePlus 8 Pro
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