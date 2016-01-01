OnePlus تواصل التشويق لشاشة 120Hz Fluid AMOLED القادمة مع الهاتف OnePlus 8 Pro

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صورة الخبر: OnePlus تواصل التشويق لشاشة 120Hz Fluid AMOLED القادمة مع الهاتف OnePlus 8 Pro
OnePlus تواصل التشويق لشاشة 120Hz Fluid AMOLED القادمة مع الهاتف OnePlus 8 Pro

على مدار الأيام القليلة الماضية، قام الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau بالتشويق للشاشة التي ستصل مع هواتفها الذكية القادمة. الهاتف الرائد المقبل لشركة OnePlus سيضم شاشة Fluid AMOLED تمتاز بمعدل التحديث البالغ 120Hz، وفي محاولة لجعل معدل الإطار العالي أكثر فائدة لمستهلكي المحتوى، أكد السيد Pete Lau على شبكة تويتر أن الهاتف OnePlus 8 Pro سيُفعل خاصية توليد الحركة.

ما يعنيه هذا هو أنه يمكن للمستخدم مشاهدة فيديوهات 30fps أو 60fps، وستتيح رقاقة MEMC الخاصة في الهاتف OnePlus 8 Pro إمكانية إنشاء إطارات إضافية لمحاكاة معدل الإطار العالي. هذه ميزة شائعة في التلفزيونات الراقية بحيث تقوم بتغيير معدل الإطارات لتغيير التجربة المقصودة للمشاهد.

بالأمس، نشر Pete Lau مقطع فيديو يُقارن فيه بين شاشة Fluid AMOLED 120Hz مع شاشة 60Hz التقليدية. بالطبع، للمقارنة الدقيقة لشاشات 60Hz على كلا الجهازين، كان لابد من إبطاء اللقطات إلى 30 إطارًا في الثانية.

من المتوقع أن يصل الهاتف OnePlus 8 Pro مع شاشة مزودة بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وأربع كاميرات في الخلف، وبتصميم يذكرنا إلى حد ما بتصميم الهاتف OnePlus 7 Pro. وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك في الفترة الماضية أن هذا الهاتف سيضم المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، و12GB من الذاكرة العشوائية، وسيأتي مسبقًا مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

لم تكشف لنا شركة OnePlus بعد عن موعد الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف OnePlus 8 Series، ولكن بالنظر إلى أن الإعلانات التشويقية بدأت تشق طريقها إلى الويب مبكرًا، فمن المحتمل أن يحدث ذلك قبل حلول شهر مايو.

المصدر: موقع الكتروني

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