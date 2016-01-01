

الهاتف Honor V30 Pro يحتل المرتبة الثانية في قائمة DxOMark لأفضل هواتف الكاميرا الهاتف Honor V30 Pro يحتل المرتبة الثانية في قائمة DxOMark لأفضل هواتف الكاميرا

تحتل شركة Huawei الآن المراكز الثلاثة الأولى في قائمة DxOMark للهواتف الذكية صاحبة الكاميرات الأفضل في السوق حاليًا، فقد تمكن الهاتف Honor V30 Pro من الإستحواذ على المرتبة الثانية برصيد إجمالي قدره 122 نقطة متخطيًا بذلك الهاتف Huawei Mate 30 Pro. حصل الهاتف Honor V30 Pro على 133 نقطة في إختبار الصور و100 نقطة في إختبار الفيديوهات.



للتذكير، الهاتف Honor V30 Pro يضم كاميرا أساسية بدقة 40 ميغابكسل تدعم تقنية دمج البكسلات Quad Bayer، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.2، فضلا عن كاميرا مُقربة بدقة 8 ميغابكسل توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى ×3.



تمكن الهاتف Honor V30 Pro مع هذه الكاميرات من إلتقاط صور رائعة في مختلف السيناريوهات. أوضح فريق DxOMark أن الهاتف Honor V30 Pro يقدم أداءً ممتازًا في البيئات المنخفضة الإضاءة ويُقدم تفاصيل عالية كما أنه يقوم بخفض الضوضاء مع العلم بأن هذه هي نقاط القوة الرئيسية للهاتف. كانت قدرة الهاتف على تقريب المشاهد نقطة قوية أخرى مع الإحتفاظ بالتفاصيل بشكل ممتاز. الجانب السلبي الوحيد الذي لوحظ هو فشل التركيز التلقائي.

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فيما يخص الفيديوهات، فقد قدم الهاتف Honor V30 Pro فيديوهات ممتازة مع بعض المشاكل في الضبط التلقائي للصورة وإمالة العدسة مما أدى إلى إنخفاض مجموع نقاطه. بخلاف تجسيد الألوان، كان الثبات والتعرض المستهدف في نفس مستوى الهواتف الرائدة المنافسة.