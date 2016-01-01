سامسونج تطرح التلفزيون المحمول

طرحت ساسمونج العالمية مجموعة من احدث تقنيات شاشات التليفزيون خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العالمي CES 2020 الذى اسدل الستار مؤخرا ومنها التلفزيون الشبيه للمحمول .
وهو تلفزيون يرتبط بالمحمول وشاشته تتخذ شكل المحمول ويمكن ان يتم ادارته يمينا ويسارا مثل وضعيه المحمول .
من جانبه قال يونج هي هان، رئيس قسم تقنيات العرض المرئي في شركة سامسونج للإلكترونيات: "يعتمد المستهلكون في عصرنا الحالي على شاشات العرض للعمل وممارسة التمارين وحتى التسوق من المنزل.
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