كشف موقع Android Community أن شركة سامسونج ستقوم بإطلاق سلسلة هواتفها الرئيسية من فئة "flagship" في خلال ثلاثة أسابيع من الآن أو أقل.
وستقوم الشركة بإطلاق ثلاثة هواتف بإمكانات فائقة وتعتبر هذه الهواتف هى هواتف سامسونج الرئيسية لعام 2020، وهى هواتف Galaxy S20 و +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra.
هاتف Galaxy S20
ومن المقرر أن هاتف Galaxy S20 سيتم إصداره أولا بحلول الأيام القادمة، وستأتى كاميرات هاتف Galaxy S20 بعدسات 5x optical zoom ، و من المفترض أن شاشة الهاتف الجديد ستكون أكبر من سلسلة هواتف Galaxy S 10 ، كما سيحتوى على معالج Snapdragon 865 بالإضافة إلى تمتعه بتقنية 5G وستعمل الهواتف بالشبكة في البلاد الموجودة فيه شبكات ال5G فقط.
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التعليقات على تسريبات جديدة لهواتف Galaxy S20 قبل إطلاقها بأيام
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