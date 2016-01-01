ذكر موقع Android Community أن شركة ZTE قامت بإطلاق هاتف Nubia Z20 في الولايات المتحدة وكذلك الأسواق العالمية، بعدما تم إطلاقه في الأسواق الصينية في شهر أغسطس العام الماضى.
ويتميز هاتف Nubia Z20 بإمكانات هائلة للغاية يستطيع بها الدخول في منافسة الهواتف الحديثة للماركات الكبرى، حيث يحتوى على معالج +Snapdragon 855 وشاشة بتقنية dual AMOLED وكذلك ثلاث كاميرات خلفية.
وتم إطلاق الهاتف في الأسواق الأوروبية والأمريكية والعالمية بسعر 499 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 7900 جنيه مصرى، وقامت الشركة بعمل تخفيض كبير بنسبة 50% على شراء الهاتف على موقعها الرسمى (www.nubia.com/en) .
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التعليقات على إمكانات هائلة.. اشتر هاتف Nubia Z20 بخصم 50%.. صور
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