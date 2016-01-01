إمكانات هائلة.. اشتر هاتف Nubia Z20 بخصم 50%.. صور

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صورة الخبر: إمكانات هائلة.. اشتر هاتف Nubia Z20 بخصم 50%.. صور
إمكانات هائلة.. اشتر هاتف Nubia Z20 بخصم 50%.. صور

ذكر موقع Android Community أن شركة ZTE قامت بإطلاق هاتف Nubia Z20 في الولايات المتحدة وكذلك الأسواق العالمية، بعدما تم إطلاقه في الأسواق الصينية في شهر أغسطس العام الماضى.

ويتميز هاتف Nubia Z20 بإمكانات هائلة للغاية يستطيع بها الدخول في منافسة الهواتف الحديثة للماركات الكبرى، حيث يحتوى على معالج +Snapdragon 855 وشاشة بتقنية dual AMOLED وكذلك ثلاث كاميرات خلفية.

وتم إطلاق الهاتف في الأسواق الأوروبية والأمريكية والعالمية بسعر 499 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 7900 جنيه مصرى، وقامت الشركة بعمل تخفيض كبير بنسبة 50% على شراء الهاتف على موقعها الرسمى (www.nubia.com/en) .

ويحتوى الهاتف على ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائى ب 8 جيجا بايت رام، وبطارية بسعة 4000 أمبير وشحن يصل يصل ل 27 وات من الشحن السريع.

وتأتى شاشة الهاتف ب6.42 بوصة بتقنية +Full HD ، بالإضافة إلى 5.1 بوصة للعرض الخلفى، ويتمتع الهاتف بثلاث كاميرات والكاميرا الأساسية 48 ميجا بيكسل والثانية 16 ميجا بيكسل والثالثة 8 ميجا بيكسل وتتميز الكاميرات بالقدرة على تسجيل الفيديوهات بجودة 8K.

المصدر: صدى البلد

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