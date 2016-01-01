

تقنية Face ID قد تحصل على تحسينات مهمة في هواتف iPhone الجديدة القادمة هذا العام تقنية Face ID قد تحصل على تحسينات مهمة في هواتف iPhone الجديدة القادمة هذا العام

تعمل تقنية التعرف على الوجه Face ID من شركة آبل بشكل رائع. في الواقع، يبدو أنه لم يتمكن أي من منافسي آبل حتى الآن من إنشاء تقنية قريبة من تقنية Face ID من حيث الأمان والدقة. ومع ذلك، هذا لا يعني أن تقنية Face ID مثالية. لا يزال هناك متسع كبير للتحسن.



والخبر السار هو أنه إذا كنت ترغب في شراء أحد هواتف iPhone الجديدة القادمة في العام 2020، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أنه وفقًا للمحللين من Barclays، فإنهم يعتقدون أن شركة آبل قد تتطلع إلى تضمين نُسخة محسنة من كاميرا TrueDepth المسؤولة عن ميزة Face ID في هواتف iPhone الجديدة القادمة في النصف الثاني من هذا العام. ومن غير الواضح ما هي هذه التحسينات، ولكن يجب أن تكون ترقية مرحب بها إذا كانت صحيحة.



قامت شركة آبل بإجراء بعض التعديلات على Face ID منذ تقديم التقنية، ولكنها كانت في الغالب مرتبطة بالبرمجيات، مما يعني أنه لا يوجد الكثير مما يمكن فعله. ومع ذلك، من خلال ترقية المستشعرات، ينبغي أن يؤدي ذلك من الناحية النظرية إلى تحسين أداء ودقة وسرعة وأمان خاصية Face ID. ومع ذلك، فقد أشارت الشائعات أيضًا إلى أنه بالإضافة إلى Face ID، يمكن أن تتطلع شركة آبل أيضًا إلى إعادة مستشعر البصمة Touch ID.

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كانت هناك شائعات تقول أن شركة آبل قد تقوم بتضمين مستشعر البصمة Touch ID في شاشات هواتف iPhone القادمة هذا العام. على الرغم من أن مستشعرات بصمات الأصابع المدمجة في الشاشة ليست شيئًا جديدًا، إلا أنها ستكون الأولى بالنسبة لشركة آبل، فقد كان يُعتقد قبل إطلاق Face ID أن مستشعر بصمات الأصابع Touch ID المدمج في الشاشة قد يكون الخطوة التالية.