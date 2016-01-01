الاتحاد الأوروبي قد يجبر "أبل" على استبدال شاحن "آيفون"

قالت تقارير إعلامية إن الاتحاد الأوروبي قد يجبر شركة "أبل" الأميركية على تغيير شاحن هاتفها "آيفون" مرة أخرى، لجعله مشتركا ومتناسبا مع جميع الهواتف الذكية.
وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إنه على الرغم من توجيه شركات التكنولوجيا في السابق للعمل معا لتطوير شاحن عالمي "موحد" ، إلا أن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يقولون "إن الاتفاقات الطوعية بين مختلف الجهات الفاعلة في الصناعة لم تحقق النتائج المرجوة".
ووفقا لمسؤولي الاتحاد الأوروبي، فإن التغييرات ستجعل حياة العملاء "أسهل وتساعد البيئة"، حيث تشير التقديرات إلى أن الشواحن القديمة تولد أكثر من 51 ألف طن من "النفايات الإلكترونية" كل عام.
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