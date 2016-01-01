ألغت واتساب فريق عمل كانت مهمته دمج الإعلانات ضمن التطبيق كإحدى استراتيجياتها لتحقيق الدخل وحذفت كل الشيفرات البرمجية المتعلقة بهذا المشروع، ما يعني تخلي الشركة عن فكرة الإعلانات ضمن المحادثات، لكن ربما مازالت تفكر بوضعها بين القصص والحالات.
في الحقيقة منذ اليوم الأول لاستحواذ فيس بوك على واتساب قبل ستة أعوام تقريباً أعلن مارك زوكربيرغ أنهم لن يستخدموا الإعلانات في التطبيق. لكن في عام 2016 عندما بدأت الشبكة الاجتماعية بمشاركة بيانات مستخدمي واتساب مع فيس بوك لتحسين استهدافهم بالإعلانات، زادت الشائعات حول إمكانية وصولها إلى واتساب يوماً ما.
التوجه المتزايد لوضع الإعلانات في واتساب دفع Jan Koum المؤسس الشريك فيها إلى الاستقالة من الشركة بعام 2018.
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التعليقات على واتساب تتخلى عن فكرة عرض الإعلانات ضمن المحادثات لتحقيق الأرباح
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