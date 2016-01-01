ستدعم شركة سامسونج هاتفها الرائد جالكسي S20 Ultra بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل بتقريب هجين 100× مع بطارية 5,000 ملي أمبير.
كما هي العادة مع السنوات الماضية، تبدأ التأكيدات تظهر حول مواصفات الهواتف قبل أسابيع أو أيام من موعد الكشف عنها للمستخدمين، وسلسلة هواتف سامسونج جالكسي S لا تبدو بعيدة عن ذلك، فقد سبق وعرفنا أن السلسلة ستُسمى S20 بدلًا من S11، وستأتي مع شاشة بسرعة 120 هرتز، وغيرها من المواصفات.
الآن تظهر تقارير جديدة تقول أن نسخة S20 Ultra 5G ستأتي مع عدس أساسية 108 ميجابكسل تتمتع بالقدرة على التقريب الهجين حتى 100 مرة، وبجانبها ستأتي عدسة بدقة 48 ميجابكسل بقدرات على التقريب البصري حتى 10 أضعاف، وعدسة ثالثة بدقة 12 ميجابكسل واسعة جدًا، ما يعني أنها ستتخطى أي هاتف آخر في السوق وبفارق كبير حتى الآن وفقًا لهذه المواصفات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على جالكسي S20 Ultra سيوفر كاميرا 108 ميجابكسل وبطارية 5,000 ملي أمبير
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق