

جالكسي S20 Ultra سيوفر كاميرا 108 ميجابكسل وبطارية 5,000 ملي أمبير جالكسي S20 Ultra سيوفر كاميرا 108 ميجابكسل وبطارية 5,000 ملي أمبير

ستدعم شركة سامسونج هاتفها الرائد جالكسي S20 Ultra بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل بتقريب هجين 100× مع بطارية 5,000 ملي أمبير.



كما هي العادة مع السنوات الماضية، تبدأ التأكيدات تظهر حول مواصفات الهواتف قبل أسابيع أو أيام من موعد الكشف عنها للمستخدمين، وسلسلة هواتف سامسونج جالكسي S لا تبدو بعيدة عن ذلك، فقد سبق وعرفنا أن السلسلة ستُسمى S20 بدلًا من S11، وستأتي مع شاشة بسرعة 120 هرتز، وغيرها من المواصفات.



الآن تظهر تقارير جديدة تقول أن نسخة S20 Ultra 5G ستأتي مع عدس أساسية 108 ميجابكسل تتمتع بالقدرة على التقريب الهجين حتى 100 مرة، وبجانبها ستأتي عدسة بدقة 48 ميجابكسل بقدرات على التقريب البصري حتى 10 أضعاف، وعدسة ثالثة بدقة 12 ميجابكسل واسعة جدًا، ما يعني أنها ستتخطى أي هاتف آخر في السوق وبفارق كبير حتى الآن وفقًا لهذه المواصفات.

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وبجانب تلك الكاميرا القوية، سيأتي الهاتف مع ذاكرة رام بين 12 و16 جيجابايت وقرص تخزين بخيارات 128، 256، و512 جيجابايت.هاتف S20Ultra بدوره سيأتي ببطارية 5,000 ملي أمبير بخاصية الشحن السريع بقوة 45 واط يشحن البطارية كاملة خلال 74 دقيقة.على الجهة الأخرى، فإن هاتفي سامسونج جالكسي S20 و S20+ سيأتيان مع بطارية كبيرة نسبيًا وبسعة 4,000 ملي أمبير/ ساعة.يُشار أن مؤتمر سامسونج للكشف عن سلسلة S20 وهاتفها القابل للطي سيُعقد في 11 فبراير، وسنكون معكم لحظة بلحظة لتغطيته.