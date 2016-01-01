

يطرح في هذا التوقيت.. تعرف على سعر ومواصفات iPhone 12 يطرح في هذا التوقيت.. تعرف على سعر ومواصفات iPhone 12

كشف موقع Apple Insider أن هاتف أيفون الجديد الذى ستصدره أبل قريبا والمعروف باسم iPhone 12 والذى من المفترض أن تصدره الشركة باسم iPhone SE 2 سيكون بسعر 400 دولار أمريكى أى ما يعادل 6400 جنيه مصرى.



ومن المقرر أن يصدر الهاتف في شهر مارس القادم أو قبل هذا التوقيت، كما أن الهاتف سيصدر بتقنية 5G ونظرا للطلب الشديد قررت شركة أبل أن تصدر هاتفا بسعر رخيص، ولكن لايزال الطلب قويا على هواتف أيفون 11 الصادرة في العام الماضى خاصة في الولايات المتحدة والصين.



وستقوم أبل بإصدار حوالى من 3-4 هواتف أخرى غير iPhone SE 2 في شهر أكتوبر القادم ولكن لن تكون بأسعار رخيصة مثل هاتف iPhone SE 2 القادم.

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وستدفع أيفون بحوالى من 200 إلى 220 مليون وحدة من الهاتف الصادر قريبا، وسيكون الهاتف الجديد شبيها iPhone 8 ولكن بشاشة 5.4 بوصة ، حيث أن شاشة هاتف iPhone 8 تبلغ 4.7 بوصة.ومن المحتمل ألا يصدر هاتف iPhone SE 2 أوالمعروف ب iPhone 12 بخاصية بصمة الوجه وأن يصدر بخاصية بصمة اليد وهذا ما يفسر سعره الرخيص.