تعرف على مواصفات iPhone 9.. بشاشة أكبر من iPhone 8.. مع خاصية Face ID

يبدو أنه حتى قدوم ميعاد إطلاق هاتف iPhone 9 رسميًا، ستظل التسريبات المتضاربة والمتعارضة مع بعضها البعض، بعدما ذكر تسريب جديد أن شاشته ستكون أكبر من شاشة iPhone 8 بقياس 5.4 بوصة.
وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، كشفت الصور المسربة مسبقًا عن الشكل النهائي لهاتف أبل المنتظر طرحه قريبًا وهو iPhone 9، والذى يأتى بنفس الشكل التقليدى لهواتف آيفون ولكن بتحسينات طفيفة.
ولكن التسريب الجديد ينفى ذلك تمامًا، ويفيد أن iPhone 9 بشاشة قياس أكبر، مع قارئ لبصمة الوجه، بالإضافة للمعالج القوى A13 الأحدث من أبل، وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت.
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