

المواصفات النهائية لهاتف Realme X50 المتوسط القادم من شركة ريلمي ! المواصفات النهائية لهاتف Realme X50 المتوسط القادم من شركة ريلمي !

من فتره كبيره إنتشرت مواصفات هاتف جديد من شركة ريلمي وهو Realme X50 والذي من المُفترض ان يكون هاتف رائد لكن المواصفات المُسربة وضحت انه سيكون هاتف فئة متوسطة عليا ، وشركة ريلمي قامت بإطلاق هاتف Realme X2 Pro الرائد القوي منذ فتره كبيره، وحقق الهاتف نجاح قوي وتم إستيراده من الخارج ليُحقق إنتشار في الاسواق المصرية بدون إطلاقه بشكل رسمي، والان تم تسريب مواصفات هاتف ريلمي القادم ريلمي X50 والتي من المُتوقع بنسبة كبيرة ان تكون هي مواصفاته الرسمية ويتم تأكيدها من شركة ريلمي عند إطلاقه بشكل رسمي.



Realme X50



مواصفات Realme X50 :-

الهاتف يأتي بتصميم من الزُجاج من من الخلف والامام مع فريم معدن مع طبقة حماية على الضهر كورنينج جوريلا جلاس 5

وزن الهاتف 185 جرام

الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الخامس 5G

X50 Display

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شاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.67 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ وكثافة بيكسلات 387 بيكسل لكل بوصة مع ابعاد عرض 20:9 ومعدل تحديث 120 صوره في الثانيه ( هرتز ) ، والشاشة كامله وتأتي بإنحناء 2.5D على الأطراف و طبقة الحماية الموجوده على الشاشة هي Gorilla Glass 5يوجد تسريبات كثيرة حول شكل الشاشة انها سيكون بها ثقبين ( خرمين ) للكاميرات السيلفي مثل هاتف Xiaomi Redmi K30 الذي تم اطلاقة منذ أيام بنفس شكل الشاشةمعالج كوالكوم سناب دراجون 765G ثماني النواة بدقة تصنيع 7 نانو ميتر وبقوة تصل الى 2.4 جيجا هيرتز والمعالج الرسومي Adreno 620مساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام او 128 جيجا مع 8 جيجا رام او 256 جيجا مع 8 جيجا راماندرويد 10 بواجهة اوبو الجديده ColorOS 7.0كاميرا خلفية رُباعيه، الأولى بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7 بمستشعر من سامسونج وهو ISOCELL Bright GW1 والكاميرا الثانيه بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، والكاميرا الثالثه بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/3.0 وهي Telephoto لعمل زوم يصل الى 5 اكس بدون فُقدان تفاصيل، والكاميرا الرابعه بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو للتصوير عن قُربRealme X50 Back Cameraالكاميرا الخلفية تدعم مثبت إلكتروني وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps وتدعم HDR وPanoramaكاميرا سيلفي مُزدوجة بدقة 32 ميجا بيكسل والثانيه بدقة 8 ميجا بيكسل وهي Ultra Wide للتصوير العريضالهاتف يدعم منفذ السماعات الخارجية 3.5 ملليبطارية الهاتف بمساحة تخزين 4500 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 وات عن طريق منفذ USB Type Cبصمة الإصبع في الهاتف موجوده على زِر الباور مثل هواتف هونر وهواويريلمي X50وكما هو واضح من مواصفات الهاتف فالهاتف مُوجه بشكل اساسي ليُنافس Redmi K30 الذي تم إطلاقه من شاومي منذ فتره، فهو يأتي مع نفس الشاشة الـIPS LCD ونفس المعالج الموجود في النسخة الـ5G من K30، كما انه يأتي مع نفس البصمة الموجوده على زِر الباور، فالهاتف جاء ليُنافس كي 30 بشكل اساسي.Realme X50 Launch Dateاما عن مواصفات الهاتف فهي مُجرد تسريبات وحتى الان لم يتم تأكيدها، لذلك من المُحتمل ان تكون صحيحه او خاطئه، لكن بشكل عام فالمواصفات منطقية الى حد كبير، فالهاتف يأتي بأقوى معالج متوسط من كوالكوم حاليًا مع كاميرات كمواصفات وارقام فهي مُمتازة سواء اماميه او خلفيه، وبطارية الهاتف ضخمة وتدعم الشحن فائق السرعة، كما ان شاشة الهاتف تأتي بدعم لمعدل تحديث 120 فريم في الثانيه والشاشة تأتي بحجم ضخم جدًا وهو 6.67 بوصة، وسيتم إطلاق الهاتف بشكل رسمي يوم 7 يناير 2020 القادم.والاسعار المتوقعة حوالي 315 دولار لأقل نسخة اي ما يعادل 5000 جنية وبالطبع هذه الاسعار المتوقعة بالصين وليست في الاسواق المصرية .. لأن حتى الأن لم يتم الاعلان بالخارج عن الهاتف .. وبعد الاعلان الرسمي بفترة سنعلم اذا ما كانت شركة ريلمي في مصر تنوي تواجد هاتف X50 بشكل رسمي ام سيكون مثل أخوه الأكبر X2 برو !