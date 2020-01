شركة سامسونج تُعلن Note 10 Lite و S10 Lite في الخارج بشكل رسمي ! شركة سامسونج تُعلن Note 10 Lite و S10 Lite في الخارج بشكل رسمي !

بعد أن قامت شركة سامسونج بالإعلان مؤخراً عن الـ Galaxy A51 والـ Galaxy A71 قد حان الوقت الآن للإعلان رسمياً عن أحدث هواتفها الـ Samsung Galaxy Note 10 Lite والـ Samsung Galaxy S10 Lite بالأخص بعد التسريبات التي دامت لعدة أشهر لتحاول شركة سامسونج بذلك من الحصول على هاتف مصغر من هواتفها الرائدة بسعر أقل لتحاول شركة سامسونج بذلك من زيادة مبيعات هواتفها فالنسبة لهاتف Samsung Galaxy S10 Lite تركز سامسونج من خلاله على الكاميرات والأداء بصفة خاصة، أما بالنسبة لهاتف Samsung Galaxy Note 10 Lite قامت الشركة من خلاله بالتركيز على جعله يدعم القلم الـ S Pen كما هو معتاد في سلسلة النوت فالهاتف مقدم لعشاق السلسلة ليبدأ العام الجديد بمنافسة قوية ولكن هل ستكون الهواتف البديل الأفضل لسلسة الـ S20 القادمة أم ستتفوق سامسونج على نفسها .



مواصفات Samsung Galaxy Note 10 Lite :-



يأتي الهاتف بأبعاد 163.7×76.1×8.7 ملم مع وزن 199 جرام .

يدعم شريحتين إتصال من نوع Nano Sim ويدعم حتى شبكات الجيل الرابع الـ 4G .

يدعم القلم الـ S Pen ويعمل عن طريق البلوتوث بنفس تقنية القلم في الـ Note 9 .

شاشة نوع Super AMOLED بمساحة 6.7 إنش بدقة FHD+ مع دعمها للأبعاد الجديدة بنسبة 20:9 مع ثقب صغير للسيلفي بمنتصف اعلى الشاشة .

يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت مع دعم إمكانية تركيب كارت ميموري .الهاتف يأتي بمعالج من نوع Exynos 9810 فهو من إنتاج شركة سامسونج نفسها ويأتي بتكنولوجيا 10 نانو فهو نفس الذي سبق ورايناه في الـ Galaxy Note 9 والـ Galaxy S9 Plus والـ Galaxy S9 أما عن المعالج الرسومي فيأتي من نوع Mali-G72 MP18 .يأتي بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7 وهي الكاميرا الأساسية للهاتف وتدعم المثبت البصري الـ OIS والكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بالتقريب الـ Telephoto بالإضافة لدعمها للمثبت البصري الـ OIS أيضا أما عن الكاميرا الأخيرة فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الخاصة بالتصوير العريض الـ Ultra Wide مع فلاش خلفي أحادي من نوع ليد .يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بأكثر من جودة لعل أبرزها هي التصوير الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية والتصوير الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 960 إطار في الثانية .منفذ الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C .يدعم مدخل سماعات 3.5 ملم .البصمة تأتي أسفل الشاشة بالإضافة إلى دعم الهاتف للمستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب .البطارية تأتي بسعة 4500 مللي أمبير مع دعمها للشحن السريع 25 واط .يأتي نظام التشغيل بأحدث إصدار حيث يأتي بـ Android 10 مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 2 .يتوفر الهاتف باللون الأبيض والأحمر والأسود .مواصفات Samsung Galaxy S10 Lite :-يأتي الهاتف بأبعاد 162.5×75.6×8.1 ملم مع وزن 186 جرام .يأتي الهاتف بشريحتين Nano Sim مع دعم شبكات الجيل الرابع الـ 4G .شاشة بها ثقب صغير للسيلفي نوع Super AMOLED بمساحة 6.7 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل مع دعمها للأبعاد الجديدة بنسبة 20:9 .يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت مع دعم إمكانية تركيب كارت ميموري .الهاتف يأتي بمعالج من نوع Snapdragon 855 فهو من إنتاج شركة كوالكم ويأتي بتكنولوجيا 7 نانو فهو نفس الذي سبق ورأيناه في الهواتف الرائدة مثل الـ OnePlus 7 والـ Mi 9T Pro أما عن المعالج الرسومي فيأتي من نوع Adreno 640 .يأتي بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 وهي الكاميرا الأساسية للهاتف وتدعم المثبت البصري الـ OIS بالإضافة إلى إمكانية تصوير الفيديوهات الـ Super Steady OIS ليكون أول هاتف من سامسونج يدعم هذه التقنية فمن المؤكد أنه يوفر استقرارا أكبر من الـ Super Steady العادي الذي سبق وأن رأيناها في هواتف سامسونج السابقة والكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الخاصة بالتصوير العريض الـ Ultra Wide أما عن الكاميرا الأخيرة فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بالتصوير المايكرو بالإضافة إلى فلاش خلفي أحادي من نوع ليد .يدعم تصوير الفيديوهات الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية كما يدعم التصوير التصوير الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 960 إطار في الثانية .منفذ الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C .البصمة تأتي أسفل الشاشة بالإضافة إلى دعم الهاتف للمستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب .البطارية تأتي بسعة 4500 مللي أمبير بالإضافة إلى دعم البطارية لخاصية الشحن السريع 25 واط .يأتي نظام التشغيل بأحدث إصدار حيث يأتي بـ Android 10 مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 2 .يتوفر الهاتف باللون الأزرق والأبيض والأسود .لم يتم الاعلان عن اسعار الهواتف العالمية حتى الأن .. ولكن نتوقع ان يكونوا في الفئة السعرية حوالي 600 دولار او 10000 جنية ليعوضوا غياب سامسونج في هذه الفئة السعرية بهواتف قوية .. ونتمنى ان نرى هذه الهواتف في مصر والوطن العربي قريبا .