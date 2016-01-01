

تخفيضات شاومي و ريلمي و اوبو تُشعل المُنافسة في السوق المصري مره اخرى ! تخفيضات شاومي و ريلمي و اوبو تُشعل المُنافسة في السوق المصري مره اخرى !

قامت شركة ريلمي بعمل تخفيضات على هاتف من اقوى هواتفها المتوفره حاليًا في الفئة المتوسطة بسبب مرور عام كامل على ريلمي في مصر، وقامت شاومي بالرد على هذه التخفيضات بنشر قائمة اسعار هواتف شاومي الجديده لعام 2020 الحالي، وفيها رأينا انخفاض في معظم اسعار هواتف شاومي، وقامت شاومي بنشر هذه القائمة اليوم 6 يناير 2020 قبل إعلانها عن Mi Note 10 حيث سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي في الاسواق المصرية مساء اليوم.



ومؤخرًا رأينا هواتف قوية جدًا في الفئة المتوسطة وحرب قوية من شركات الهواتف في الفئة المتوسطة وخصوصًا شركة ريلمي وشركة شاومي، واليوم نرى تخفيضات في اسعار الهواتف من الشركتين كنوع من انواع زيادة المنافسة والحصول على مبيعات اقوى.



ريلمي 5 برو

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محتوي المقالة [hide]تخفيضات نسخ Realme 5 Pro :-تخفيضات Mi 9T :-تخفيضات Redmi Note 8 Pro :-تخفيضات Redmi 8 :-تخفيضات Oppo Reno 2F :-تخفيضات Oppo Reno 2 :-تخفيضات نسخ Realme 5 Pro :-هاتف Realme 5 Pro من اقوى الهواتف التي تم إطلاقها في فئته السعرية، وإنتشرت الهاتف بشكل كبير جدًا وحقق مبيعات قوية وذلك بسبب قيمة الممتازة مقابل سعره وما يقدمه، كما ان ريلمي تتمكن من توفير كميات من هواتفها بشكل كبير لذلك فرصة حصول هواتفها على مبيعات تزيد بشكل كبير عن شركات اخرى مثل شاومي.وهاتف ريلمي 5 برو من الهواتف الذي حصل على مبيعات قوية في فئته، وجاء الهاتف في الاسواق المصرية بنسختين إحداهما بمساحة تخزين 128 جيجا مع 4 جيجا رام والاخرى بنفس مساحة التخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام، وتميزت النسخة الـ4 رام من الهاتف بأنها بمساحة تخزين 128 جيجا بينما كانت هذه النسخة بنفس السعر في هاتف Redmi Note 8 Pro بمساحة تخزين 64 جيجا فقط بدلًا من 128 جيجا، ونوت 8 برو تم ايضًا تخفيض سعره وسنتحدث عنه فيما بعد.تخفيضات ريلمي 5 برو :-النسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 3590 جنيه مصري بدلًا من 3890 جنيه مصريالنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 4390 جنيه مصري بدلًا من 4690 جنيه مصريمي 9 تيتخفيضات Mi 9T :-هاتف Mi 9T من اقوى الهواتف المتوسطة المتوفره حاليًا في فئته السعرية، حيث قامت شاومي بإطلاقه منذ فتره كبيره ورأينا ضجة كبيره بعد إطلاقه على الهاتف، ومازال الهاتف حتى الان من اقوى الهواتف الموجوده في فئته السعرية، لكن تم إطلاق العديد من الهواتف بعده لذلك اصبح الى حدٍ ما قديم لكنه مازال قوي جدًا في سعره بسبب ما يقدمه من مواصفات قوية وخامات من افضل الخامات الخاصة بشاومي.وحصل الهاتف ايضًا على مبيعات قوية حيث تم إطلاقه بنسختين في الاسواق المصرية، النسخة الاولى بمساحة تخزين 64 جيجا مع 6 جيجا رام وتم تسعير هذه النسخة عند إطلاقها بسعر 5666 جنيه مصري والنسخة الثانيه بمساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام وتم تسعيرها بسعر 6000 جنيه مصري.تخفيضات مي 9 تي :-النسخة الـ64 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 5290 بدلًا من 5666 جنيه ( تخفيض قديم منذ فتره )النسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 5490 بدلًا من 6000 جنيهنوت 8 بروتخفيضات Redmi Note 8 Pro :-هاتف Redmi Note 8 Pro من اقوى الهواتف التي تُقدم اداء مُمتاز جدًا في فئته السعرية، فالهاتف من اكثر الهواتف المتكامله لعام 2019 بل هو الاكثر تكامُلًا في فئته السعرية، حيث يقدم قيمة ممتازة مقابل سعر ويأتي مع اداء قوي جدًا وتصميم خارجي ممتاز بخامات قوية وكاميرات تقدم اداء خرافي، والهاتف هو مُنافس مُباشر لـRealme 5 Pro الذي تحدثنا عنه في الاعلى.وحقق الهاتف مبيعات قوية، فـسلسلة Redmi Note 8 حققت مبيعات قوية من شاومي في السوق المصري، وتم إطلاق الهاتف في مصر بتسعير قوي جدًا حيث جاء بنسختين إحداهما 64 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر رسمي 4000 جنيه مصري والنسخة الثانيه بمساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام وهي النسخة التي يتم ترشيحها والتي تتمكن من المُنافسه في هذه الفئة السعرية، وحصل الهاتف على إهتمام كبير من الكثير من الناس كما انه تم ترشيحه بقوة في فئته السعرية، فهو يأتي مع خامات زُجاجيه Premium فخمة جدًا من الخارج وتبقى مشكلته الوحيده في السوفت وير ومشاكله.تخفيضات نوت 8 برو :-نسخة الـ64 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 3777 جنيه مصري بدلًا من 4000 جنيه ( سعرها بيوصل لـ3600 في المحلات )نسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 4222 مع حرق في المحلات لـ 4050 جنيهريدمي 8تخفيضات Redmi 8 :-هاتف ريدمي 8 من الهواتف التي اثارت الجدل عند إطلاقها، وذلك لأن Redmi 7 السابق كان يأتي مع معالج اقوى بفرق كبير من المعالج الجديد الذي تم إضافته لـRedmi 8 لذلك لم يهتم الكثير من الناس بهاتف ريدمي 8 الجديد او لم يحقق مبيعات قوية، لكنه مثل ما جاء بمعالج اضعف فقامت شاومي بتعويض هذا التنازل بإضافة مميزات ليست موجوده في فئته السعرية تمامًا.فجاء Redmi 8 بتصميم وخامات من الزجاج الفخم المخلوط بنسبة بلاستيك بسيطه، كما انه جاء ببطارية ضخمة بحجم 5000 مللي امبير وتدعم الشحن السريع 18 وات لاول مره في هذه الفئة السعرية مع منفذ الشحن USB Type C النادر وجوده في هذه الفئة السعرية، كما ان الهاتف جاء مع تصميم خارجي شيك جدًا يعكس الخامات القوية والتقفيل المُميز للهاتف، فهو لم يُقدم اداء قوي لكنه قدم اقوى بطارية مع شحن سريع جدًا في هذه الفئة السعرية وقدم منفذ الشحن الجديد.تخفيضات ريدمي 8 :-النسخة الـ32 جيجا مع 3 جيجا رام بنفس سعرها وهو 2000 جنيه مصري ويصل الى 1900 جنيه في المحلاتالنسخة الـ64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 2333 مصري بدلًا من 2444 جنيه مصري وسعره في المحلات يصل الي 2250 جنيهاوبو رينو 2 افتخفيضات Oppo Reno 2F :-هاتف اوبو رينو 2 اف من الهواتف القوية التي تم إطلاقها في الفئة المتوسطة، فهو حاليًا من اشهر الهواتف في السوق المصري كعادة مُعظم هواتف اوبو، حيث يقدم الهاتف العديد من المميزات فهو يُقدم كاميرات قوية جدًا سواء اماميه او خلفية ويُقدم شاشة اموليد ممتازة وخامات اوبو الخارجية المحترمه مع تصميم من الزجاج الفخم جدًا.والنقاط السلبية في الهاتف انها لا يُقدم افضل اداء في فئته السعرية ، فأداء الهاتف نفس الاداء المتواجد في Oppo F11 من اول عام 2019 السابق، والمعالج المستخدم في الهاتف يمنعه من تصوير فيديوهات بجودة 4K كما انه لا يجعله يتمكن من المافسه بشكل قوي في هذه الفئة السعرية من ناحية الاداء، والهاتف مُنافس قوي لشاومي Mi 9T.تخفيضات اوبو رينو 2 اف :-النسخة الوحيده بمساحة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 5490 جنيه بدلًا من 5990 جنيهتخفيضات Oppo Reno 2 :-اوبو رينو 2 هو من اقوى الهواتف التي تُقدم كاميرات في فئته السعرية، حيث يأتي الهاتف بكاميرات خلفية قوية مأخوذه من Oppo Reno 10x الفلاج شيب السابق مع بعض التطورات والإضافات، حيث يأتي الهاتف بمواصفات قوية ومتكامله جدًا في هذه الفئة السعرية وينقصه فقط الاداء القوية، فهاتف Honor 20 Pro يُقدم اداء اقوى بنفس السعر تقريبًا.وتم إطلاق الهاتف مع هاتف Oppo Reno 2F الذي تم تخفيض سعره والذي تحدثنا عنه في الاعلى، حيث قامت اوبو بتخفيض اسعار رينو 2 ورينو 2 اف معًا لتُقدم الهواتف قيمة اعلى مٌقابل السعر.تخفيضات اوبو رينو 2 :-النسخة الوحيده بمساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 8500 جنيه بدلًا من 9500 جنيه ( وفي المحلات بسعر 8000 جنيه فقط )التخفيضات القوية التي حدثت على هذه الهواتف ستُشعل المُنافسة بشكل كبير جدًا، حيث تقوم معظم الشركات هذه الايام بعمل تخفيضات قوية لتتمكن من الحصول على مبيعات اقوى ولتتمكن من المُنافسة بشكل اكبر، وكل هذه التخفيضات في مصلحه المُستخدم الذي يشتري !