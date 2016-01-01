آبل تتطلع لبيع 80 إلى 85 مليون هاتف iPhone يدعم شبكات 5G، وفقا لتقرير جديد

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صورة الخبر: آبل تتطلع لبيع 80 إلى 85 مليون هاتف iPhone يدعم شبكات 5G، وفقا لتقرير جديد
آبل تتطلع لبيع 80 إلى 85 مليون هاتف iPhone يدعم شبكات 5G، وفقا لتقرير جديد

قام المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo بنشر أحدث مذكرة بحثية له والتي يتوقع فيها أن تقوم شركة آبل بإطلاق أربع طرازات من iPhone تدعم شبكات الجيل الخامس 5G وبيع الكثير منها. في السابق، كانت هناك تكهنات بأن شركة آبل ستقوم بإطلاق طرازات تدعم ترددات Sub-6GHz أولاً وتأجيل إطلاق الطرازات التي تدعم ترددات mmWave حتى أوائل العام 2021.

يدحض المحلل Ming-Chi Kuo الآن هذه الإدعاءات مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق جميع الطرازات في وقت واحد، وبالضبط في شهر سبتمبر من هذا العام. ستتلقى خمسة أسواق، وهي الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية الطرازات التي تدعم كل من Sub-6GHz و mmWave. هذه الطرازات تُعتبر أكثر تعقيدًا، وهذا هو السبب في التأخير المزعوم.

بعض شركات الإتصالات ستحصل على الهواتف التي تدعم ترددات Sub-6GHz فقط مع العلم بأن هذا التردد أبطأ من mmWave، ولكنه يمتاز بتغطية أفضل بكثير. أيضًا، يبدو أن طرازات iPhone المتدنية ستفتقر إلى خيار mmWave.

يقول المحلل Ming-Chi Kuo أن البلدان التي تمتاز بتغطية 5G القليلة أو لم يتم إطلاق شبكات 5G فيها بعد ستحصل على هذه الهواتف مع تعطيل تكنولوجيا 5G لخفض تكاليف الإنتاج. هذا يشير إلى إزالة المكونات المسؤولة عن دعم شبكات 5G، لذلك لن يكون من الممكن تفعيل 5G فيها من خلال تحديث بسيط في المستقبل.

تنبؤاته تقول بأن شركة آبل ستبيع ما بين 80 و 85 مليون وحدة من هواتف iPhone المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G بفضل دعم الجيل الجديد من الشبكات والتصميم الجديد. يتماشى ذلك مع تنبؤات أولية لسلسلة هواتف iPhone 11 Series، على الرغم من أنها أقل من التوقعات التي ظهرت في شهر نوفمبر من العام الماضي والتي تقول بأن الشحنات ستصل إلى 100 مليون وحدة.

المصدر: موقع الكتروني

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