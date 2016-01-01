

مسؤول تنفيذي في شركة موتورولا يُشوق لعلبة الهاتف Motorola Razr 2019 مسؤول تنفيذي في شركة موتورولا يُشوق لعلبة الهاتف Motorola Razr 2019

قامت شركة موتورولا بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها القابل للطي Motorola Razr 2019 في شهر نوفمبر الماضي، ثم أعلنت أنها ستقوم بشحن الوحدات الأولى للعملاء في موسم الإجازات. نحن الآن في منتصف شهر يناير ولم يتم بعد شحن أي وحدة من هذا الهاتف للعملاء، ولكن بفضل بعض الصور لعلبة الهاتف، نعرف الآن أنه سيتم إطلاق الهاتف في السوق قريبًا.



نشر المدير العام لقسم الأجهزة المحمولة في شركة Lenovo صور لعلبة الهاتف Motorola Razr 2019 في حسابه الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. تشير إحدى الصور أنه تم إنتاج الوحدة التي تم عرضها في الصور في اليوم 9 يناير 2020، وهذا ما يعني بأن الهاتف Motorola Razr 2019 على وشك أن يشق طريقه إلى رفوف المتاجر.



الأشخاص الذين سيقومون بشراء الهاتف Motorola Razr 2019 سيحصلون عليه في علبة على موشور ثلاثي الزوايا ستكون باللون الأسود بالكامل مع شعار موتورولا في الأعلى. لا نعرف ما إذا كانت ستفتح من الأعلى أو ما إذا كانت ستُفتح من الجانب، ولكن الهاتف Motorola Razr 2019 سيكون غير مطوي في داخلها على الأرجح.

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يستخدم الهاتف Motorola Razr 2019 القابل للطي الجديد المعالج Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB. هذا الهاتف لا يضم سوى كاميرتين، واحدة في الواجهة الخارجية، والأخرى في الداخل، وبالضبط داخل قطع الشاشة.وبالنسبة للكاميرا الأساسية، فهي تضم مستشعر بدقة 16 ميغابكسل وعدسة بفتحة 1.7 كما أنها تدعم تقنية التثبت الرقمي للصورة EIS وتأتي مع فلاش LED مزدوج. أما بخصوص الكاميرا الأمامية، فهي تضم مستشعر بدقة 5 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، ولكن من دون فلاش LED، ومع ذلك يمكن إستخدام الشاشة لتضيء وجهك في الظلام.الشيء القابل للنقاش أكثر في هاتف موتورولا الجديد هو الشاشة القابلة للطي. هذه الشاشة تمتاز بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 21:9 وبدقة 2142×876 بكسل وتُطلق عليها الشركة الإسم التجاري Cinemavision. هناك شاشة Quick View أخرى في الواجهة الخارجية للهاتف عبارة عن شاشة OLED بحجم 2.7 إنش وبدقة 800×600 بكسل.الشيء الجيد في الشاشة الثانوية هو أنها تتيح لك إستخدام الهاتف دون فتحه مع إمكانية الوصول إلى جميع الميزات المهمة تقريبًا مثل المكالمات، وإلتقاط صور السلفي، وإيقاف وتشغيل بعض الإعدادات الأساسية والتحدث إلى المساعد الرقمي Google Assistant.الهاتف Motorola Razr 2019 الجديد يضم بطارية بسعة 2510mAh تدعم تقنية الشحن السريع 15W TurboPower، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع جميع التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل الضرورية.