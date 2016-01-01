الإصدار التالي من الهاتف Nubia Red Magic سيضم شاشة تمتاز بمعدل التحديث 144Hz

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صورة الخبر: الإصدار التالي من الهاتف Nubia Red Magic سيضم شاشة تمتاز بمعدل التحديث 144Hz
الإصدار التالي من الهاتف Nubia Red Magic سيضم شاشة تمتاز بمعدل التحديث 144Hz

العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE تعمل بالفعل على جهاز جديد، على الأقل هذا ما كشف عنه الرئيس التنفيذي للشركة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. قام بمشاركة صورة لشاشة الهاتف، وكشف أن الشركة ستقدم هاتفًا ذكيًا يضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، مع توفير خيارات أخرى تشمل 90Hz و 120Hz.

المسؤول التنفيذي لشركة Nubia وصف الهاتف بإسم ” Nubia Red Magic 5G “، هذا ما يؤكد بأن الهاتف القادم من الشركة سيدعم أيضًا شبكات الجيل الخامس 5G، وهو أمر ليس مفاجئ حقًا بالنظر إلى أن جميع الشركات المصنعة للهواتف الذكية قررت إطلاق هواتفها الذكية المتوافقة مع شبكات 5G أو على وشك إطلاقها.

في وقت سابق من هذا الشهر، كشف الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الفرعية Nubia، السيد Ni Fei أن الهاتف الرائد الجديد للشركة الصينية سيضم ثلاث كاميرات في الخلف وسيضم المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم. نظرًا لأننا نتحدث عن 5G، فسوف يقترن بالمودم Snapdragon X55.

هناك إحتمال أن يكون لدى الجيل المقبل من الهاتف Nubia Red Magic إصدار أخر يحتوي على المعالج الأحدث من شركة كوالكوم، ولكن مع مودم مختلف من أجل إبقاء سعر الهاتف منخفضًا قدر الإمكان لإطلاقه في الأسواق حيث لم يتم بعد إطلاق شبكات 5G.

المصدر: موقع الكتروني

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