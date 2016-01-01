شاهد.. تسريب صور تكشف تصميم هواتف Galaxy S20 الثلاثة

نشر موقع فون آرينا التقنى، مجموعة من الصور المسربة التى تكشف تصميم هواتف Galaxy S20، وهى 3 هواتف تحمل أسماء
Galaxy S20 Ultra و Galaxy S20+ 5G و Galaxy S20.
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وبحسب العديد من التقارير التقنية عن تلك التسريبات، فكانت معظمهما منحصرة على Galaxy S20، إلا أن مجموعة الصور هذه المرة شملت الإصدارات الثلاثة، إلا أن المواصفات غير مؤكدة بالرغم من تبقى أيام معدودة عن ميعاد طرح السلسلة رسميًا.
ووفقًا للتسريبات فمن المقرر أن تقيم سامسونج حدثها في 18 فبراير المقبل، إلا أن تقريرًا حديثًا كشف أن الشركة ستعجل في إقامة الحدث ليكون قبل هذا التاريخ بأسبوع، والذى سيعقد في سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
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