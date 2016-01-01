يبدو أن "أبل" الأمريكية على شفا نقطة تحول جديدة بعدما استغنت عن فتحة سماعة الرأس عند إصدار أيقونتها السابقة iphone 7، حيث تخطط لتغيير فتحة الشاحن أخيرًا، على الرغم من أن ذلك إجبارى وليس برغبة الصانع الأمريكى.
وبحسب موقع فون آرينا التقنى، بدأت أبل تقديم فتحة الشاحن الحالية منذ طرحها iphone 5 فى 2012، واستغنت عن القديمة العريضة تمامًا، إلا أنه حان الوقت لتقديم ابتكار جديد.
وبحسب توصيات الاتحاد الأوروبى، يتعين على أبل تغيير فتحة الشاحن إلى USB-C، وستواجه إصداراتها الجديدة مشاكل مستقبلية داخل الدول الأعضاء فى الاتحاد فى حالة عدم العمل بتوصيته.
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التعليقات على Apple قد تغير فتحة شحن iPhone إجباريا.. لهذا السبب
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