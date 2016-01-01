

سامسونج تكشف النقاب رسميًا عن الهاتفين Galaxy S10 Lite و Galaxy Note 10 Lite سامسونج تكشف النقاب رسميًا عن الهاتفين Galaxy S10 Lite و Galaxy Note 10 Lite

عد مسلسل طويل من التسريبات والشائعات، قامت شركة سامسونج أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميا عن الهاتفين Galaxy S10 Lite و Galaxy Note 10 Lite. كلاهما يضمان شاشات Infinity-O بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD، وبطاريات بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 25W.



Galaxy S10 Lite



الهاتف Galaxy S10 Lite يضم معالج ثماني النوى سيكون على الأرجح من طراز Snapdragon 855، ويضم كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن الطريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

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الهاتف Galaxy S10 Lite يضم كذلك ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو. أما بخصوص الكاميرا الأمامية للهاتف، فهي تمتاز بدقة 32 ميغابكسل وتضم عدسة بفتحة 2.2. وعلى ذكر الكاميرات، فالهاتف Galaxy S10 Lite يُعتبر أول هاتف من شركة سامسونج يضم تقنية تثبيت الصورة الجديدة Super Steady OIS، وهي التقنية التي قيل بأنها ستوفر إستقرارًا أفضل من ذلك المتوفر في الكاميرات الأساسية لهواتف سامسونج الرائدة الحالية.كما يمكنكم أن تتوقعوا، الهاتف Galaxy S10 Lite يأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج. وقبل الإنتقال للحديث عن الهاتف Galaxy Note 10 Lite، نود أن نشير إلى أنه سيتم عرض الهاتف Galaxy S10 Lite للبيع بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأبيض والأسود والأزرق مقابل 649 يورو بحلول نهاية الربع الأول.Galaxy Note 10 Liteالهاتف Galaxy Note 10 Lite يضم معالج ثماني النوى سيكون على الأرجح من طراز Exynos 9810، ويضم كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن الطريق الذاكرة الخارجية MicroSD.الهاتف Galaxy Note 10 Lite يضم كذلك ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المُقربة. أما بخصوص الكاميرا الأمامية للهاتف، فهي تمتاز بدقة 32 ميغابكسل وتضم عدسة بفتحة 2.2.كما يمكنكم أن تتوقعوا، الهاتف Galaxy Note 10 Lite الجديد يأتي كذلك مع القلم الإلكتروني S Pen والدعم لخاصية Air Command، ويأتي أيضا بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج. وبالإضافة إلى ذلك، تم تزويد الهاتف Galaxy Note 10 Lite الجديد بمنفذ السماعات 3.5mm على عكس هواتف Galaxy Note 10 الأخرى.وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم عرض الهاتف Galaxy Note 10 Lite للبيع بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأبيض اللؤلؤي والأسود والأحمر مقابل 599 يورو بحلول نهاية الربع الأول.