Apple تستبدل بطاريات آيفون لهذا السبب

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Apple تستبدل بطاريات آيفون لهذا السبب

أعلنت شركة آبل الأمريكة عن بدء إستبدال بطاريات الغطاء الذكى لهواتفها XR و X و XS Max، بسبب بعد العيوب التى ظهرت فى بعض إصدارات تلك الأغطية.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، تنوعت المشكلات مع مستخدمى الغطالء الذكى مع الثلاثة إصدارات، بعضها لا يستقبل الشحن، والأخر لا يشحن الهاتف.

وتبين أن الخلل فى ألغطية الذكية التى تم إنتاجها فى الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الماضى 2019، فقررت آبل إستبدال بطاريات تلك الأغطية مجانًا لإرضاء مستخدميها.

ولكى تستبدل الغطاء الخاص بك فى حالة تبين أنه من إنتاج الفترة المذكورة، فعليك تصفح الرابط التالى والتواصل مع خدمة إصلاح آبل.

ستقوم بإرسال السيريال الخاص بهاتفك ومن ثم تحديد موعد تسليم هاتفك لأقرب وكيل معتمد، لإصلاح هذا العيب على هذا الرابط.

https://support.apple.com/iphone-xs-xs-max-xr-smart-battery-case-replacement

المصدر: صدى البلد

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