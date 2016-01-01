كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن حجم مبيعاتها لهاتفها Galaxy Fold، وهو الأول فى تاريخها بشاشة قابلة للطى فى 2019، حيث حصدت قرابة مليار دولار من بيع 400 ألف نسخة من الهاتف.
ورغم تصريح يونج سون رئيس سامسونج عن بيع مليون نسخة من Galaxy Fold، إلا أن الرقم الحقيقى تجاوز 400 ألف هاتف فقط.
إلا أن المنافس التقليدى هواوى نجح فى جنى أرباح تخطت 500 مليون دولار من مبيعات لأيقونتها صاحبة الشاشة القابلة للطى، وهي Mate X، والذى يبلغ سعره 2450 دولار.
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التعليقات على Huawei تحقق ارباحا 500 مليون دولار من مبيعات Mate X
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