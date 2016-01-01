Black Shark 3 هاتف Xiaomi القادم.. بـ رامات 16جيجابايت

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › Black Shark 3 هاتف Xiaomi القادم.. بـ رامات 16جيجابايت

صورة الخبر: Black Shark 3 هاتف Xiaomi القادم.. بـ رامات 16جيجابايت
Black Shark 3 هاتف Xiaomi القادم.. بـ رامات 16جيجابايت

بدأت علامة Xiaomi الصينية الإستعداد بقوة لعام 2020، وتجهز للكشف عن نسخة الـ 5G من هاتف Black Shark 3، حيث سيكون الأول فى عالم أندرويد بذاكرة وصول عشوائية سعة 16 جيجابايت.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، لم يتم الكشف عن الميعاد النهائى لطرح الهاتف فى الأسواق، إلا أنه من المتوقع أن يكشف عنه فى النصف الأول من العام الجارى.

يذكر أن الصانع الصينى قد كشف عن مفاجأة سارة لمحبيه فى أول أيام العام الجديد، بطرح ألوان جديدة لهاتفى Redmi 8 و Note 8 Pro، وسيتم طرح الهاتفين فى الأسواق بلونين هما الأحمر والبرتقالى المضىء، حيث ظهورهم الأول بالسوق الصينى.

وسيبلغ سعر Redmi 8 نسخة 64 جيجابايت 115 دولار أمريكى، بينما Note 8 Pro مقابل 200 دولار لنسخة 128 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت، و 230 دولار لنسخة 128 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على Black Shark 3 هاتف Xiaomi القادم.. بـ رامات 16جيجابايت

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
18098

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager