

Black Shark 3 هاتف Xiaomi القادم.. بـ رامات 16جيجابايت Black Shark 3 هاتف Xiaomi القادم.. بـ رامات 16جيجابايت

بدأت علامة Xiaomi الصينية الإستعداد بقوة لعام 2020، وتجهز للكشف عن نسخة الـ 5G من هاتف Black Shark 3، حيث سيكون الأول فى عالم أندرويد بذاكرة وصول عشوائية سعة 16 جيجابايت.



وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، لم يتم الكشف عن الميعاد النهائى لطرح الهاتف فى الأسواق، إلا أنه من المتوقع أن يكشف عنه فى النصف الأول من العام الجارى.



يذكر أن الصانع الصينى قد كشف عن مفاجأة سارة لمحبيه فى أول أيام العام الجديد، بطرح ألوان جديدة لهاتفى Redmi 8 و Note 8 Pro، وسيتم طرح الهاتفين فى الأسواق بلونين هما الأحمر والبرتقالى المضىء، حيث ظهورهم الأول بالسوق الصينى.

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وسيبلغ سعر Redmi 8 نسخة 64 جيجابايت 115 دولار أمريكى، بينما Note 8 Pro مقابل 200 دولار لنسخة 128 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت، و 230 دولار لنسخة 128 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت