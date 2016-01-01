

آبل تبدأ برنامج إستبدال البطارية لبعض طرازات Apple Smart Battery Case آبل تبدأ برنامج إستبدال البطارية لبعض طرازات Apple Smart Battery Case

قامت شركة آبل بإطلاق برنامج جديد لإستبدال البطارية لبعض الطرازات من البطارية الواقية Apple Smart Battery Case. هذا البرناج يغطي الطرازات المصممة لهواتف iPhone التي تم إطلاقها في العام 2018، بما في ذلك iPhone XR و iPhone XS و iPhone XS Max التي تواجه مشاكل مع الشحن.



أغطية Apple Smart Battery Case الواقية المتأثرة تعاني إما من عدم شحن بطارية الغطاء الواقي أو شحنها بشكل متقطع أو لا يقوم الغطاء الواقي بشحن iPhone أو يتم شحنه بشكل متقطع. ينطبق هذا على الأغطية التي تم إنتاجها بين يناير 2019 وأكتوبر 2019، وتلك التي تستوفي المعايير المؤهلة للحصول على فرصة الإستبدال المجاني.



يمكن للعملاء الإتصال بأحد مقدمي الدعم المعتمدين من قبل شركة آبل أو فريق الدعم الرسمي التابع لشركة آبل أو تحديد موعد لدى أحد متاجر آبل الرسمية. توجه إلى هذا الرابط هنا للحصول على التفاصيل حول برنامج إستبدال البطارية في صفحة Apple Support المخصصة لتقديم الدعم للعملاء.