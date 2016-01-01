كان Galaxy A50 واحدًا من هواتف سامسونج الأكثر مبيعًا في العام 2019، وهناك آمال كبيرة في أن يحظى خليفته Galaxy A51 والذي تم إطلاقه مؤخرًا بنفس الزخم. ووفقا لتقرير جديد، فيبدو أن شركة سامسونج تستعد لإطلاق نسخة 5G من الهاتف Galaxy A51 والتي ستصل إلى كوريا الجنوبية قريبًا.
التقرير الجديد ذكر أن نسخة 5G من الهاتف Galaxy A51 ستحمل الإسم الرمزي SM-A516N. يشير الحرف ” N ” في نهاية الإسم الرمزي إلى أجهزة 5G المخصصة للسوق الكوري. وللتذكير، فالنسخة العالمية من الهاتف Galaxy A51 تحمل الإسم الرمزي SM-A515F.
لقد رأينا إستراتيجية تسمية مشابهة من سامسونج من قبل مع أجهزة مثل Galaxy Note 10 الذي يحمل الإسم الرمزي SM-N970F، والهاتف Galaxy Note 10 5G الذي يحمل الإسم الرمزي SM-N971N. وبصرف النظر عن ذلك، فقد تردد كذلك أن نسخة 5G من الهاتف Galaxy A51 ستأتي مع 128GB من الذاكرة الداخلية.
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التعليقات على إشاعة جديدة تقترح قدوم نسخة 5G من الهاتف Samsung Galaxy A51
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