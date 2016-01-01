

إشاعة جديدة تقترح قدوم نسخة 5G من الهاتف Samsung Galaxy A51 إشاعة جديدة تقترح قدوم نسخة 5G من الهاتف Samsung Galaxy A51

كان Galaxy A50 واحدًا من هواتف سامسونج الأكثر مبيعًا في العام 2019، وهناك آمال كبيرة في أن يحظى خليفته Galaxy A51 والذي تم إطلاقه مؤخرًا بنفس الزخم. ووفقا لتقرير جديد، فيبدو أن شركة سامسونج تستعد لإطلاق نسخة 5G من الهاتف Galaxy A51 والتي ستصل إلى كوريا الجنوبية قريبًا.



التقرير الجديد ذكر أن نسخة 5G من الهاتف Galaxy A51 ستحمل الإسم الرمزي SM-A516N. يشير الحرف ” N ” في نهاية الإسم الرمزي إلى أجهزة 5G المخصصة للسوق الكوري. وللتذكير، فالنسخة العالمية من الهاتف Galaxy A51 تحمل الإسم الرمزي SM-A515F.



لقد رأينا إستراتيجية تسمية مشابهة من سامسونج من قبل مع أجهزة مثل Galaxy Note 10 الذي يحمل الإسم الرمزي SM-N970F، والهاتف Galaxy Note 10 5G الذي يحمل الإسم الرمزي SM-N971N. وبصرف النظر عن ذلك، فقد تردد كذلك أن نسخة 5G من الهاتف Galaxy A51 ستأتي مع 128GB من الذاكرة الداخلية.

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نظرًا لأن الهاتف Galaxy A51 يضم المعالج Exynos 9611 الذي لا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، فسوف يتعين على شركة سامسونج إما إستخدام معالج مختلف مثل Exynos 980 أو إستخدام مودم خارجي مثل Exynos 5100 5G بدلاً من ذلك.هناك أيضًا إمكانية إستخدام أحد المعالجات الجديدة مثل MediaTek Dimension 1000 5G أو MediaTek Dimension 800 5G لأن سامسونج و MediaTek تتفاوضان حول شراكة محتملة بينهما. سيتعين علينا فقط إنتظار بعض الشهادات التنظيمية لتوضيح الأمور.