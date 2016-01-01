

مواصفات و مميزات Galaxy Note 10 Lite مع التعليق على السعر مواصفات و مميزات Galaxy Note 10 Lite مع التعليق على السعر

اعلنت سامسونج عن هاتف Galaxy Note 10 Lite كأول هاتف متوسط من سلسلة Note منذ هاتف Note 3 Neo في عام 2014. كلمة Lite لا تنطبق بشكل كبير على هاتف سامسونج الجديد. بل انه بمواصفات سامسونج الرائدة في عامي 2018 و 2019. اتحدث عن Galaxy Note 9 هنا مع Galaxy S10. ليست مواصفات سامسونج الرائدة لعام 2019 فقط. وليست المواصفات الرائدة في عام 2020. في هذا المقال نستعرض لكم الهاتف و مواصفاته و مميزاته و العيوب مع السعر





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الإعلان عن Galaxy Note 10 lite

مواصفات Samsung Galaxy Note 10 Lite

الشاشة



بحجم 6.7 بوصة

من نوع Super AMOLED

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بدقة 1080×2400المعالجSamsung Exynos 9810ذاكرة الوصول العشوائي6GB او 8GB ذاكرة التخزين الداخليبسعة 128GBالكاميرات الخلفيةثلاثيةالكاميرا الأولى بدقة 12MP و فتحة عدسة f/1.7الكاميرا الثانية بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.4 من نوع Telephotoالكاميرا الثالثة بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع UltraWideالكاميرات الأماميةبدقة 32MP و فتحة عدسة f/2.2 البطاريةبسعة 4500mah تدعم الشحن السريعمميزات Samsung Galaxy Note 10 Liteالشاشةمواصفات و مميزات Galaxy Note 10 Lite مع التعليق على السعر 2لاتزال شاشة Super AMOLED هي افضل تجربة يمكن ان تحصل عليها من هاتف محمول. مع حواف صغيرة جداً. لا تجد من الحواف غير الحافة السفلية التي تكاد تختفي. مع الحواف الجانبية و العلوية الرفيعة بشكل كبير. مع ثقب صغير جداً للكاميرا الأمامية في منتصف الشاشة. لتحصل على تجربة محتوى مذهلة. بدون ان تجد ما يقطع لك من المحتوى شئ غير الكاميرا التي لن تشعر بها. بالإضافة الى الإهتمام بالألوان و السطوع العال خاصة تحت اشعة الشمس. الشاشة رائعة من المواصفات و لكنها تحتاج للتجربة من اجل الحكم النهائيالأداءمواصفات و مميزات Galaxy Note 10 Lite مع التعليق على السعر 3بمعالج Samsung Exynos 9810 الهاتف بدون الحاجة للتجربة يعدك بأداء العاب هائل و ممتاز في كل الألعاب. هذا معالج رائد من شركة Samsung و قد استعملته في هاتف Galaxy Note 9 الرائد السابق. ستستطيع لعب العاب قوية و متنوعة بدون مشاكل. العاب مثل PUBG و Call of Duty Mobile و Fortnite التي هي العاب رائدة و قوية جداً ستعمل على الهاتف بدون اي مشاكل. الحكم النهائي على اداء هذا الهاتف لا يحتاج الى تجربة من اجل الحكم النهائي. فالتجربة مع هاتف Note 9 لنفس المعالج مذهلة.الكاميراتمواصفات و مميزات Galaxy Note 10 Lite مع التعليق على السعر 4تركيبة الكاميرات الثلاثية الخلفية جيدة جداً. فهي كاميرا اساسية بدقة 12MP و فتحة عدسة f/1.7. لتعدك بصور عالية الدقة و الوضوح خاصة في الليل. و لكن ستحتاج الى تجربة لتستطيع الحكم بشكل نهائي على الكاميرا الأساسية. مع كاميرا ثانية من نوع Telephoto بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.4 للتقريب البصري. و التي ستساعدك اكثر على التقاط صور Portrait بتأثير Bokeh و التركيز على الشخص الذي تقوم بتصويره. مع كاميرا Ultrawide الجيدة لإلتقاط صور Landscape و المظاهر الطبيعية. بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2. لكن التجربة هي الحاكم النهائيمميزات اخرىعمر البطارية جيد بفضل السعة العاليةالقلم الذكي S Pen موجود في الهاتفعودة مدخل السماعات 3.5mm في الهاتفعيوب Samsung Galaxy Note 10 Liteلم تحدد الشركة سرعة الشحن السريع للهاتف و يتوقع انه بسرعة 18Watt التي هي بطيئة جداًالزجاج سهل الكسر بشكل كبيرالهاتف سعره عال بعض الشئ بالرغم من اسمه الذي يشير لكونه هاتف متوسطالتعليق على سعر Samsung Galaxy Note 10 Liteالسعر الرسمي للهاتف هو 600 يورو. بنظرة الى السعر فالهاتف ليس سئ. لنفكر في الأمر بشكل صحيح فالهاتف يبدو من الإسم بأنه هاتف متوسط لكن المواصفات تتحدث عن فئة سعرية اخرى تماماً. المواصفات تضع الهاتف في الفئة العليا بجانب الهواتف الرائدة. عند تحويل السعر الى العملة المصرية فالهاتف بسعر 10750 جنيه من تحويل العملة فقط. اي انه في الفئة العالية. و لكن تحت الهواتف الرائدة بشكل بسيط. فلذلك السعر ممتاز جداً بالنسبة لمواصفات الهاتف و مميزاته. الهاتف على كل حال يقع في مواجهة مباشرة ضد هواتف OnePlus الرائدة. كهاتف OnePlus 7T و OnePlus 7 Pro. عند التفكير في الأمر يمكن ان تنحاز لأجهزة OnePlus اكثر من هواتف سامسونج. لكنه من رأيي انك اذا كنت من محبي سلسلة Note فالهاتف يعد خياراً مثالياً لك. ستقدم تضحية و تتخلى عن المعالج الأقوى من اجل المعالج. فالأمر متروك لتفضيلاتك