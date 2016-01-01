مواصفات و مميزات Galaxy Note 10 Lite مع التعليق على السعر
اعلنت سامسونج عن هاتف Galaxy Note 10 Lite كأول هاتف متوسط من سلسلة Note منذ هاتف Note 3 Neo في عام 2014. كلمة Lite لا تنطبق بشكل كبير على هاتف سامسونج الجديد. بل انه بمواصفات سامسونج الرائدة في عامي 2018 و 2019. اتحدث عن Galaxy Note 9 هنا مع Galaxy S10. ليست مواصفات سامسونج الرائدة لعام 2019 فقط. وليست المواصفات الرائدة في عام 2020. في هذا المقال نستعرض لكم الهاتف و مواصفاته و مميزاته و العيوب مع السعر
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الإعلان عن Galaxy Note 10 lite
مواصفات Samsung Galaxy Note 10 Lite
الشاشة
بحجم 6.7 بوصة
من نوع Super AMOLED
بدقة 1080×2400
المعالج
Samsung Exynos 9810
ذاكرة الوصول العشوائي
6GB او 8GB ذاكرة التخزين الداخلي
بسعة 128GB
الكاميرات الخلفية
ثلاثية
الكاميرا الأولى بدقة 12MP و فتحة عدسة f/1.7
الكاميرا الثانية بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.4 من نوع Telephoto
الكاميرا الثالثة بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع UltraWide
الكاميرات الأمامية
بدقة 32MP و فتحة عدسة f/2.2 البطارية
بسعة 4500mah تدعم الشحن السريع
مميزات Samsung Galaxy Note 10 Lite
الشاشة
مواصفات و مميزات Galaxy Note 10 Lite مع التعليق على السعر 2
لاتزال شاشة Super AMOLED هي افضل تجربة يمكن ان تحصل عليها من هاتف محمول. مع حواف صغيرة جداً. لا تجد من الحواف غير الحافة السفلية التي تكاد تختفي. مع الحواف الجانبية و العلوية الرفيعة بشكل كبير. مع ثقب صغير جداً للكاميرا الأمامية في منتصف الشاشة. لتحصل على تجربة محتوى مذهلة. بدون ان تجد ما يقطع لك من المحتوى شئ غير الكاميرا التي لن تشعر بها. بالإضافة الى الإهتمام بالألوان و السطوع العال خاصة تحت اشعة الشمس. الشاشة رائعة من المواصفات و لكنها تحتاج للتجربة من اجل الحكم النهائي
الأداء
مواصفات و مميزات Galaxy Note 10 Lite مع التعليق على السعر 3
بمعالج Samsung Exynos 9810 الهاتف بدون الحاجة للتجربة يعدك بأداء العاب هائل و ممتاز في كل الألعاب. هذا معالج رائد من شركة Samsung و قد استعملته في هاتف Galaxy Note 9 الرائد السابق. ستستطيع لعب العاب قوية و متنوعة بدون مشاكل. العاب مثل PUBG و Call of Duty Mobile و Fortnite التي هي العاب رائدة و قوية جداً ستعمل على الهاتف بدون اي مشاكل. الحكم النهائي على اداء هذا الهاتف لا يحتاج الى تجربة من اجل الحكم النهائي. فالتجربة مع هاتف Note 9 لنفس المعالج مذهلة.
الكاميرات
مواصفات و مميزات Galaxy Note 10 Lite مع التعليق على السعر 4
تركيبة الكاميرات الثلاثية الخلفية جيدة جداً. فهي كاميرا اساسية بدقة 12MP و فتحة عدسة f/1.7. لتعدك بصور عالية الدقة و الوضوح خاصة في الليل. و لكن ستحتاج الى تجربة لتستطيع الحكم بشكل نهائي على الكاميرا الأساسية. مع كاميرا ثانية من نوع Telephoto بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.4 للتقريب البصري. و التي ستساعدك اكثر على التقاط صور Portrait بتأثير Bokeh و التركيز على الشخص الذي تقوم بتصويره. مع كاميرا Ultrawide الجيدة لإلتقاط صور Landscape و المظاهر الطبيعية. بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2. لكن التجربة هي الحاكم النهائي
مميزات اخرى
عمر البطارية جيد بفضل السعة العالية
القلم الذكي S Pen موجود في الهاتف
عودة مدخل السماعات 3.5mm في الهاتف
عيوب Samsung Galaxy Note 10 Lite
لم تحدد الشركة سرعة الشحن السريع للهاتف و يتوقع انه بسرعة 18Watt التي هي بطيئة جداً
الزجاج سهل الكسر بشكل كبير
الهاتف سعره عال بعض الشئ بالرغم من اسمه الذي يشير لكونه هاتف متوسط
التعليق على سعر Samsung Galaxy Note 10 Lite
السعر الرسمي للهاتف هو 600 يورو. بنظرة الى السعر فالهاتف ليس سئ. لنفكر في الأمر بشكل صحيح فالهاتف يبدو من الإسم بأنه هاتف متوسط لكن المواصفات تتحدث عن فئة سعرية اخرى تماماً. المواصفات تضع الهاتف في الفئة العليا بجانب الهواتف الرائدة. عند تحويل السعر الى العملة المصرية فالهاتف بسعر 10750 جنيه من تحويل العملة فقط. اي انه في الفئة العالية. و لكن تحت الهواتف الرائدة بشكل بسيط. فلذلك السعر ممتاز جداً بالنسبة لمواصفات الهاتف و مميزاته. الهاتف على كل حال يقع في مواجهة مباشرة ضد هواتف OnePlus الرائدة. كهاتف OnePlus 7T و OnePlus 7 Pro. عند التفكير في الأمر يمكن ان تنحاز لأجهزة OnePlus اكثر من هواتف سامسونج. لكنه من رأيي انك اذا كنت من محبي سلسلة Note فالهاتف يعد خياراً مثالياً لك. ستقدم تضحية و تتخلى عن المعالج الأقوى من اجل المعالج. فالأمر متروك لتفضيلاتك
التعليقات على مواصفات و مميزات Galaxy Note 10 Lite مع التعليق على السعر
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