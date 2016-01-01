ما معنى واجهة اندرويد او Android UI ؟. كثيراً ما تقرأ مواصفات هاتف و عندما تقرأ معلومات النظام تجد انه مكتوب اسم النظام و بجانبه انه يعمل بواجهة ما. فما هذه الواجهة و كيف تختلف من جهاز لآخر رغم ان كل هذه الهواتف بنظام اندرويد؟. هذا ما سنعرضه في هذا المقال. ما الفرق بين واجهات الأندرويد و ما الميزة الكبرى في كل واجهة. اكمل قراءة هذا المقال
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واجهات اندرويد Android UI المتناولة في هذا المقال
Samsung One UI
Xiaomi Miui
Oppo / Realme Color OS
OnePlus Oxygen OS
Pixel Android UI
Vivo Funtouch OS
Huawei EMUI
مصطلحات مهمة
AOSP
تعرف على الفرق بين Android UI واجهات اندرويد المختلفة 2
هذا المصطلح مهم جداً لأنه اساس كل ما هو قادم. ما معنى AOSP ؟. هي اختصار لجملة Android Open Source Project. و هذا هو النظام في حالته الخام تماماً. حالته التي تصدره Google بدون اي تعديل. قبل حتى ان تقوم بتخصيصه لهواتف Google Pixel. هذه الحالة تحمل فقط كل البرامج و الأدوات المبدأية التي تحتاجها. هذه الحالة تحصل عليها الشركات و تبدأ في التعديل عليها لتصل الى الواجهات المختلفة لها و التي تجدها امامك على الجهاز
واجهة
و هذا هو المصطلح الذي تم بناء المقال عليه. ماذا تعني الواجهة؟. في تعاملك مع الهاتف فإنك تتعامل مع عناصر عديدة على الشاشة. شريط الإشعارات يصحبها اختصارات الـwi fi و الـBluetooth و غيرهم. الـLauncher و الأيكونات و التطبيقات التي امامك. هذه هي الواجهة. و تختلف الواجهة من شركة لأخرى بناء على تفضيل الشركة و تخصيصها.
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