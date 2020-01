تعرف على الفرق بين Android UI واجهات اندرويد المختلفة تعرف على الفرق بين Android UI واجهات اندرويد المختلفة

ما معنى واجهة اندرويد او Android UI ؟. كثيراً ما تقرأ مواصفات هاتف و عندما تقرأ معلومات النظام تجد انه مكتوب اسم النظام و بجانبه انه يعمل بواجهة ما. فما هذه الواجهة و كيف تختلف من جهاز لآخر رغم ان كل هذه الهواتف بنظام اندرويد؟. هذا ما سنعرضه في هذا المقال. ما الفرق بين واجهات الأندرويد و ما الميزة الكبرى في كل واجهة. اكمل قراءة هذا المقال





واجهات اندرويد Android UI المتناولة في هذا المقال

Samsung One UI

Xiaomi Miui

Oppo / Realme Color OS

OnePlus Oxygen OS

Pixel Android UI

Vivo Funtouch OS

Huawei EMUI

مصطلحات مهمة

AOSP

هذا المصطلح مهم جداً لأنه اساس كل ما هو قادم. ما معنى AOSP ؟. هي اختصار لجملة Android Open Source Project. و هذا هو النظام في حالته الخام تماماً. حالته التي تصدره Google بدون اي تعديل. قبل حتى ان تقوم بتخصيصه لهواتف Google Pixel. هذه الحالة تحمل فقط كل البرامج و الأدوات المبدأية التي تحتاجها. هذه الحالة تحصل عليها الشركات و تبدأ في التعديل عليها لتصل الى الواجهات المختلفة لها و التي تجدها امامك على الجهاز



واجهة

و هذا هو المصطلح الذي تم بناء المقال عليه. ماذا تعني الواجهة؟. في تعاملك مع الهاتف فإنك تتعامل مع عناصر عديدة على الشاشة. شريط الإشعارات يصحبها اختصارات الـwi fi و الـBluetooth و غيرهم. الـLauncher و الأيكونات و التطبيقات التي امامك. هذه هي الواجهة. و تختلف الواجهة من شركة لأخرى بناء على تفضيل الشركة و تخصيصها.

واجهة Samsung One UIتعرف على الفرق بين Android UI واجهات اندرويد المختلفة 3اخذت وقت طويل في التطوير. سامسونج مرت بعدة واجهات حتى وصلت الى واجهتها الأفضل شكلاً حتى الآن. One UI هي واجهة سامسونج المبنية على Android 9 كبداية. و في النسخة الثانية الواجهة مبنية على Android 10. الواجهة معتمدة على تقريب عناصر الواجهة للأسفل. لتصبح اقرب من يدك في الهواتف كبيرة الحجم. بالإضافة الى اضافة تأثير دائري بعض الشئ على الواجهة و عناصر الواجهة.اعلان One UI 2