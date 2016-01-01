

أول iPhone ظهر منذ 13 عاماً مع ستيف جوبز أول iPhone ظهر منذ 13 عاماً مع ستيف جوبز

ظهر أول iPhone منذ حوالي 13 عاماً لأول مرة على منصة مسرح Macworld في مدينة San Francisco الأمريكية من قبل Steve Jobs الذي كان الرئيس التنفيذي للشركة في وقتها.





بالطبع في وقتها كان الهاتف يجمع بين ثلاثة أجهزة معاً تحت غطاء واحد وهي :



جهاز iPod Touch لتشغيل الموسيقى بتحكم باللمس بدلاً من الأزرار الفيزيائية.

جهاز إتصال هاتفي متطور للغاية

جهاز إتصال بالإنترنت متطور للغاية.

في الواقع لازالت الأجيال الحالية من أجهزة الأيفون تحافظ على ما قدمه أول iPhone وعلى تراث Steve Jobs ولكن الآن أصبح الجهاز يقدم الكثير من الأمور الأخرى والتي لم تعد بالضرورة ثورية مثلما تم تقديمها في وقتها.

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مبيعات آبل وصلت لأكثر من مليار جهاز iPhone منذ الإعلان عنه لأول مرة في 2007، بالرغم من أن الأيفون لم يكن في أفضل حالاته في العام الماضي من ناحية المبيعات ولكن في الواقع فإنه يظل أكثر منتج يبيع لأبل ويحقق مبيعات مميزة.بالطبع تغير الأيفون كثيراً عن أول iPhone ظهر في 2007 وتغيير التصميم للغاية وتغيرت معه الكاميرا والشاشة والكثير من الأمور الأخرى والذي نعرفه بأن الهاتف سيتغير أكثر وأكثر على الأعوام القادم وإليكم قائمة بالتغيرات التي طرأت على الهاتف منذ الإعلان عنه لأول مرة :في 2008 دعم التطبيقات و الـ 3Gفي 2009 دعم الـ Personal Hotspot وإمكانية تسجيل الفيديوفي 2010 حجم جديد وتقديم شاشة Retina المميزةفي 2011 دعم Siri و iCloudفي 2012 شاشة 4 بوصة مع منفذ lightning و دعم LTEفي 2013 دعم Touch IDفي 2014 حجمين جديدينفي 2015 دعم خاصية 3D touch مع الصور الحية وإمكانية التسجيل 4K .في 2016 مقاومة المياه والعدسة الثنائية وإلغاء منفذ السماعات 3.5mmفي 2017 إلغاء زر الـ Home والشحن الاسلكي السريع وبصمة الوجه .في 2018 تم تقديم حجمين جديدين للشاشة مع ثلاثة أيفوناتفي 2019 تم تقديم دعم Night mode و عدسة الكاميرا الثلاية.بالطبع لم تنتهي آبل من تقديم التطورات الجديدة والمحسنة على هواتفها وهذا سيجعل الهواتف الجديدة مختلفة للغاية عن ما رأيناه في أول iPhone من آبل في 2007.