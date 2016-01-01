Xiaomi هو أحدث هاتف ذكي يحصل على تحديث Android 10 الرسمي والمستقر

Xiaomi Mi 8 هو أحدث هاتف ذكي يحصل على الإصدار الأحدث من نظام الأندرويد. لقد بدأت شركة Xiaomi اليوم بإصدار تحديث Android 10 للنسخة العالمية من الهاتف Xiaomi Mi 8.
تحديث Android 10 للهاتف Xiaomi Mi 8 يحمل البنية رقم MIUI 11.0.1.0 QEAMIXM، ويبلغ حجمه نحو 1.9 جيجابايت. وبغض النظر عن الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في الإصدار الجديد من نظام الأندرويد مثل نظام التنقل بالإيماءات والوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل وميزة الردود الذكية، وإعدادات الخصوصية الجديدة، وما إلى ذلك من الميزات الجديدة، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر ديسمبر الماضي.
هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.
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