الهاتف Huawei Y9 Prime 2019 يبدأ بدوره بتلقي تحديث Android 10

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الهاتف Huawei Y9 Prime 2019 يبدأ بدوره بتلقي تحديث Android 10

الهاتف Huawei Y9 Prime 2019 والذي أعلنت عنه شركة Huawei في شهر مايو الماضي مع نظام Android 9 Pie، حصل على تحديث EMUI 9.1 الذي لا يزال يستند على نظام Android 9 Pie في شهر أغسطس الماضي، ولكنه بدأ الآن بتلقي تحديث EMUI 10 الذي يستند على نظام Android 10.

تحديث Android 10 للهاتف Huawei Y9 Prime 2019 متوفر حاليًا في الهند بحيث يمكن للمستخدمين هناك تحميله من خلال تطبيق HiCare. وبطبيعة الحال، ينبغي على هذا التحديث أن يشق طريقه لبقية المستخدمين في جميع أنحاء العالم في قادم الأيام والأسابيع.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.

المصدر: موقع الكتروني

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