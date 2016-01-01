

تسريبات اسم ومواصفات هاتف سامسونج الجديد القابل للطى تسريبات اسم ومواصفات هاتف سامسونج الجديد القابل للطى

كشف موقع The Verge أن شركة سامسونج قد فجرت مفاجأة كبيرة لعملائها حيث أنها ستصدر هاتفها القابل للطى باسم Galaxy Bloom، وأفادت معلومات تم تداولها بين أحد شركاء سامسونج في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العالمي CES 2020.



ومعرض الإلكترونيات الاستهلاكية العالمي CES 2020 بدأ من يوم 7 يناير الجاري ويستمر حتى اليوم 10 من نفس الشهر، ويقام المعرض سنويًا في مدينة لاس فيجاس الأمريكية وهو معرض مخصص لاستعراض أبرز التقنيات والتكنولوجيات الحديثة التي طورتها الشركات الكبرى.



كما أفادت المعلومات بأن هاتف Samsung Galaxy S11 سيكون اسمه Samsung Galaxy S20، ويعد هذا الاسم هو الذى سيتم اعتماده عند إطلاق أحدث وأفضل هواتف شركة سامسونج على الإطلاق، ومن المقرر أن يصدر هذا الهاتف في 11 فبراير القادم.

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وتم تسريب صورة للهاتف الجديد الذى سيصدر في وقت لاحق حيث ستكون الشاشة مصنوعة من الزجاج القابل للطى وليست من بلاستيك البوليمر.وذكرت التسريبات أن الهاتف سيستهدف الفتيات المراهقات حيث أن تصميمه من السهل أن يمسك في يد واحدة بالإضافة إلى أن الأداة التى تم تصميم الهاتف بها هي من تصنيع شركة التجميل الفرنسية Lancôme. وسيتمتع الهاتف بالعديد من الإمكانات الفائقة مثل تسجيل الفيديوهات بقدرة 8K كما أن الهاتف سيتمتع بتقنية 5G .