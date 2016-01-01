

متجر App Store يحطم الأرقام القياسية، ويحصد 386 مليون دولار في اليوم الأول من العام 2020 متجر App Store يحطم الأرقام القياسية، ويحصد 386 مليون دولار في اليوم الأول من العام 2020

إختتمت شركة آبل عامًا مربحًا وبدأت العام الجديد بنمو كبير منذ اليوم الأول. في الواقع، لقد بلغت إيرادات متجر App Store خلال العام 2019 أرقامًا قياسية، وبلغ المبلغ الذي تم حصده بين عشية عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة حوالي 1.42 مليار دولار أمريكي. دفعت شركة آبل للمطورين 38 مليار دولار أمريكي في العام 2019، أي ربع ما كسبته منذ إطلاق متجر App Store في العام 2008 والبالغ 155 مليار دولار أمريكي. تم دفع 34 مليار دولار أمريكي للمطورين في العام 2018.



وفي الوقت نفسه، بدأت شركة آبل العام 2020 بتحقيق رقم قياسي بلغ 386 مليون دولار أمريكي، وهو المبلغ الذي تم حصده من متجر App Store يوم رأس السنة الجديدة، وهذا ما يُمثل زيادة قدرها 20 في المئة مقارنة مع نفس اليوم من العام الماضي.



لقد كانت 2019 سنة كبيرة بالنسبة لخدمات آبل، فقد تم إطلاق كل من +Apple TV و +Apple News و Apple Arcade. بالإضافة إلى Apple Music و Apple Pay، تتطلع شركة آبل لقدوم الجزء الأكبر من عائداتها من الخدمات التابعة لها بدلاً من الأجهزة التي تبيعها مثل iPhone.

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لم تفصح شركة آبل عن الأرقام التي حصدتها كل خدمة على حدة، ولكنها أوضحت أن تطبيق Apple TV قادم للتلفزيونات الذكية التابعة لكل من LG و Sony و Vizio، وأن الدعم لخاصية الدفع عبر الأجهزة المحمولة في وسائل النقل العامة ستصل لمستخدمي Apple Pay في العاصمة واشنطن، وفي مدينتي شنتشن وقوانغتشو الصينيتين.