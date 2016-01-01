

CES 2020: إل جي تعد بهواتف بأسعار معقولة وميزات مثيرة خلال العام القادم 2021 CES 2020: إل جي تعد بهواتف بأسعار معقولة وميزات مثيرة خلال العام القادم 2021

منذ فترة ليست بالقصيرة أفل نجم شركة إل جي في سوق الهواتف الذكية بل لم يعد خط إنتاج الهواتف في الشركة يدر الأرباح على الشركة والذي بدوره دفع الشركة لإدلاء بتصريح خلال معرض CES 2020 في لاس فيغاس لربما لبعث الروح من جديد لدى محبيها.



فقد صرح المدير التنفيذي لشركة إل جي Kwon Bong بأن خط إنتاج هواتف إل جي سيتيمز بأسعار معقولة ومناسبة للجمهور مع حلول عام 2021 بحيث ستعمل الشركة على توسيع خط وإمكانيات الهواتف الذكية في الشركة وستدعمها بميزات رائعة تلبي شغف المستهلك.



لكن لم يبدي المدير التنفيذي أي تفاصيل أخرى عن الآلية التي ستتبعها الشركة لتنفيذ هذه الخطة في ظل سوق يعج بالكثير من المصنعين والهواتف الرائدة التي بالكاد يمكن التفريق بين ميزاتها.

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ومن المعلوم أن شركة إل جي واجهت العديد من الصعوبات على مر السنوات القليلة الماضية بحيث تراجعت مبيعات هواتفها بنسبة 40% خلال عام 2018 بالرغم من قيام الشركة بإطلاق نسخة V40 ThinQ صاحب الخمس كاميرات في أواخر العام إلا أن هذا لم يدفع عجلة المبيعات للأمام، وتكبدت خسارة بقدار 72.5 مليون دولار بمبلغ إجمالي عام 2019.