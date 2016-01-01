منذ فترة ليست بالقصيرة أفل نجم شركة إل جي في سوق الهواتف الذكية بل لم يعد خط إنتاج الهواتف في الشركة يدر الأرباح على الشركة والذي بدوره دفع الشركة لإدلاء بتصريح خلال معرض CES 2020 في لاس فيغاس لربما لبعث الروح من جديد لدى محبيها.
فقد صرح المدير التنفيذي لشركة إل جي Kwon Bong بأن خط إنتاج هواتف إل جي سيتيمز بأسعار معقولة ومناسبة للجمهور مع حلول عام 2021 بحيث ستعمل الشركة على توسيع خط وإمكانيات الهواتف الذكية في الشركة وستدعمها بميزات رائعة تلبي شغف المستهلك.
لكن لم يبدي المدير التنفيذي أي تفاصيل أخرى عن الآلية التي ستتبعها الشركة لتنفيذ هذه الخطة في ظل سوق يعج بالكثير من المصنعين والهواتف الرائدة التي بالكاد يمكن التفريق بين ميزاتها.
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التعليقات على CES 2020: إل جي تعد بهواتف بأسعار معقولة وميزات مثيرة خلال العام القادم 2021
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