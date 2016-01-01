كشفت شركة Cat الشهيرة بالصناعات الثقيلة والقوية عن أحدث هواتفها الذكية، وهو هاتف متوسط المواصفات ولكنه عالى التأمين والصلابة ليتحمل العمل فى أقسى الظروف الممكنة، وذلك بعد زيادة عدد المستخدمين من أصحاب بيئات العمل القاسية.
وبحسب "جى إس إم آرينا" التقنى، يأتي Cat S32 بشاشة قياسها 5.5 بوصة من نوع LCD، مع طبقة حماية Gorilla Glass لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات، حيث يصمد أمام الصدمات ومقاوم للماء والأتربة.
ويمتلك Cat S32 معالجا من نوع MediaTek Helio A20، رباعى النواة، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعة 32 جيجابايت.
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التعليقات على إطلاق Cat S32.. هاتف قوى ببطارية كبيرة.. صور
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