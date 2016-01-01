

صور لغطاء واقي تُلمح لقدوم الهاتف Huawei P40 Pro مع خمس كاميرات في الخلف صور لغطاء واقي تُلمح لقدوم الهاتف Huawei P40 Pro مع خمس كاميرات في الخلف

في الشهر الماضي، رأينا بعض الصور الحاسوبية للهاتف Huawei P40 Pro من المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks، ولكنها كانت مظلمة لدرجة أنه لم يكن بمقدورنا إلقاء نظرة على عدد الكاميرات التي ستتواجد في الواجهة الخلفية للهاتف. ومع ذلك، فقد حصلنا الآن على صور جديدة لغطاء واقي مصمم خصيصًا للهاتف تعطينا نظرة أفضل على تصميم الهاتف.



وحدة الكاميرا في الواجهة الخلفية للهاتف Huawei P40 Pro تظهر في هذه الصور وهي تضم خمس كاميرات، وهذا بالفعل ما أشارت إليه الشائعات التي تم تداولها حتى الآن. يبدو أن الكاميرا الموجودة في أعلى اليمين عبارة عن كاميرا مُقربة تستند على مبدأ المنظار، على الرغم من أن صور الأغطية الواقية غير موثوق بها عادة بشأن مثل هذه الأشياء. من تسريب حديث، نعلم أن Huawei P40 سيحتوي على ثلاث كاميرات في الخلف بدلاً من خمسة.



الواجهة الأمامية للهاتف Huawei P40 Pro مثيرة جدًا للإهتمام أيضًا. من المحتمل أن أول ما ستلاحظه هو الكاميرا الأمامية المزدوجة التي تم وضعها في الثقب العريض المتواجد في الركن الأيسر العلوي من الشاشة، تمامًا مثل الهاتف Huawei Nova 6 5G. وعلى ذكر الشاشة، فهي لا تبدو منحنية كثيرًا مثل شاشة Horizon Display المنحنية للغاية على الهاتف Huawei Mate 30 Pro.

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يمكنك حتى رؤية الأزرار التقليدية على الجانب، بدلا من الأزرار الإفتراضية على الشاشة. لا يوجد منفذ السماعات 3.5mm، ولكن ربما تم تخصيص هذا المنفذ للهاتف Huawei P40 العادي. يبدو أن الجزء العلوي من الهاتف يضم IR Blaster.قبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم الكشف عن الهاتفين Huawei P40 و Huawei P40 Pro في أواخر شهر مارس بالعاصمة الفرنسية باريس، وسيأتيان مع المعالج HiSilicon Kirin 990، ولكن من المحتمل أن لا يأتيا مع التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل.