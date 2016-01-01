على عكس الصيحة الحالية للهواتف الذكية والبطارية الداخلية الثابتة التي أصبحت وسمة رئيسية فيها، كشفت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد جالكسي XCover Pro ببطارية غير ثابتة “خارجية” بسعة 4050 ملي أمبير.
الهاتف جاء إطلاقه الأسبوع الماضي في فنلندا دون ضجة كبيرة أو حتى لم يتم تسليط الضوء عليه من الشركة، لكنه بشكل عام يملك مواصفات جيدة وقادرة على المنافسة في فئة الهواتف المتوسطة.
جالكسي XCover Pro يملك شاشة LCD قياس 6.3 بوصة ودقة عرض 1080 بيكسل بكاميرا أمامية متوضعة في ثقب على الجانب العلوي الأيسر للشاشة بدقة 13 ميجا بكسل، مع تدعيمة بكاميرا خلفية مزدوجة رئيسية بدقة 25 ميجا بكسل وأخرى بعدسة واسعة Ultra-Wide بدقة 8 ميجا بكسل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على جالكسي XCover Pro هاتف سامسونج الجديد ببطارية قابلة للإزالة بسعر 554 دولار
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق