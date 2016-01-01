

جالكسي XCover Pro هاتف سامسونج الجديد ببطارية قابلة للإزالة بسعر 554 دولار جالكسي XCover Pro هاتف سامسونج الجديد ببطارية قابلة للإزالة بسعر 554 دولار

على عكس الصيحة الحالية للهواتف الذكية والبطارية الداخلية الثابتة التي أصبحت وسمة رئيسية فيها، كشفت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد جالكسي XCover Pro ببطارية غير ثابتة “خارجية” بسعة 4050 ملي أمبير.



الهاتف جاء إطلاقه الأسبوع الماضي في فنلندا دون ضجة كبيرة أو حتى لم يتم تسليط الضوء عليه من الشركة، لكنه بشكل عام يملك مواصفات جيدة وقادرة على المنافسة في فئة الهواتف المتوسطة.



جالكسي XCover Pro يملك شاشة LCD قياس 6.3 بوصة ودقة عرض 1080 بيكسل بكاميرا أمامية متوضعة في ثقب على الجانب العلوي الأيسر للشاشة بدقة 13 ميجا بكسل، مع تدعيمة بكاميرا خلفية مزدوجة رئيسية بدقة 25 ميجا بكسل وأخرى بعدسة واسعة Ultra-Wide بدقة 8 ميجا بكسل.

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يعمل الهاتف بمعالج سامسونج Exynos 9611 مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجا بايت، أما بالنسبة لنظام التشغيل سيتم إطلاقه بنسخة أندرويد Pie في ظل تواجد أندرويد 10 في العديد من الهواتف التي أطلقتها الشركة سابقاً.السعر والتوفر في السوقسيصل جالكسي XCover Pro السوق نهاية يناير الجاري لأجراء متفرقة من القارة الأوروبية بما فيها فنلندا والسويد بسعر 554 دولار أمريكي ما يعادل 499 يورو! ولعل ما يفسر السعر العالي نسبيباً ربما هو مقاومة الهاتف للغبار والماء بمعيار IP68.