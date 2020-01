OnePlus تكشف النقاب رسميًا عن الهاتف OnePlus Concept One في معرض CES 2020 OnePlus تكشف النقاب رسميًا عن الهاتف OnePlus Concept One في معرض CES 2020

كشفت شركة OnePlus رسميًا عن الهاتف OnePlus Concept One. تم التشويق لهذا الهاتف في وقت سابق من هذا الشهر وتم التلميح إلى أنه سيكون عبارة عن منتج مُطور بالتعاون مع شركة McLaren يضم كاميرا مخفية. الشيء البارز في هذا الهاتف النموذجي هو الكاميرا الخلفية غير المرئية.



الهاتف OnePlus Concept One بصفة عامة يشبه الهاتف OnePlus 7T Pro، فهو يمتلك الأزرار والكاميرات وحتى الكاميرا الأمامية المنبثقة في نفس الأماكن. ومع ذلك، فقد تم تغليف الهاتف OnePlus Concept One بالجلد البرتقالي في الخلف.



الميزة البارزة في الهاتف OnePlus Concept One هي الكاميرا التي تختفي خلف الزجاج الذي يحميها. هذا بفضل الزجاج الكهرومغناطيسي الذي يمكن أن يتحول إلى مادة معتمة أثناء تطبيق التيار. تم إستلهام هذه الفكرة من سيارات McLaren التي تستخدم هذا الزجاج في بعض سياراتها الرياضية التي تقوم بتعتيم فتحة السقف لمنع الشمس.

تبقى الكاميرات الموجودة في الواجهة الخلفية مخفية حتى يتم تنشيط الكاميرا مع العلم بأن عملية الإنتقال من وإلى الوضعية المعتمة تستغرق 0.7 ثانية فقط. في التصوير الفوتوغرافي، يحجب مثل هذا الفلتر الضوء الذي سيكون ساطعًا للغاية حتى لا تلتقطه الكاميرا، لذلك يقوم بضبط الظلال والأشياء البارزة لإلتقاط المزيد من التفاصيل.لا نعتقد أن شركة OnePlus ستبدأ بإستخدام الكاميرا غير المرئية في هواتفها الرائدة في أي وقت قريب. كانت الشركة معروفة في الماضي بإستبعاد أي ميزات باهظة في هواتفها الذكية لتكون قادرة على طرحها في الأسواق بأسعار تنافسية.