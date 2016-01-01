أعادت إدارة واتساب الإعلان عن نيتها إيقاف خدماتها للمراسلات الفورية لكل الأجهزة العاملة بنظام ويندوز فون وأجهزة أخرى مع بداية شهر فبراير المقبل وتأجيل الأمر الذي كانت تعتزم تنفيذه بداية من شهر يناير الحالي كما أعلنت من قبل.
وبحسب صحيفة ديلى ميرور البريطانية، سيتم إيقاف الخدمة نهائيًا مع حلول 1 فبراير المقبل لأجهزة آيفون العاملة بنظام iOS 8 وماهو أقدم.
وأضافت الصحيفة أن الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد نسخة 2.3.7 وما أقدم ستتوقف أيضًا الخدمة لديهم تمامًا، وهو الأمر الذى يشكل صدمة لعدد كبير من مستخدمى واتس آب حول العالم.
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التعليقات على صدمة لأصحاب هذه الهواتف.. توقف خدمة واتساب نهائيا الشهر المقبل
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