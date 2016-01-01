

صدمة لأصحاب هذه الهواتف.. توقف خدمة واتساب نهائيا الشهر المقبل صدمة لأصحاب هذه الهواتف.. توقف خدمة واتساب نهائيا الشهر المقبل

أعادت إدارة واتساب الإعلان عن نيتها إيقاف خدماتها للمراسلات الفورية لكل الأجهزة العاملة بنظام ويندوز فون وأجهزة أخرى مع بداية شهر فبراير المقبل وتأجيل الأمر الذي كانت تعتزم تنفيذه بداية من شهر يناير الحالي كما أعلنت من قبل.



وبحسب صحيفة ديلى ميرور البريطانية، سيتم إيقاف الخدمة نهائيًا مع حلول 1 فبراير المقبل لأجهزة آيفون العاملة بنظام iOS 8 وماهو أقدم.



وأضافت الصحيفة أن الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد نسخة 2.3.7 وما أقدم ستتوقف أيضًا الخدمة لديهم تمامًا، وهو الأمر الذى يشكل صدمة لعدد كبير من مستخدمى واتس آب حول العالم.

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يذكر أن واتساب سبقت وحذرت من نفس الإجراء لأصحاب هواتف ويندوز فون فى 31 ديسمبر الماضى، قبل بداية عام 2020 بساعات.ومع حلول فبراير 2020 لن يستطيع أصحاب الهواتف العاملة بنظام أندرويد المثبت عليها نسخة واتساب whatsapp 2.3.7، من إنشاء حسابات جديدة.