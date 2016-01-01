أصبحت آبل في السنوات القليلة الماضية تهتم أكثر بقطاع الخدمات الذي أصبحت إيراداته تتضاعف وتشكل نسبة أكبر من إجمالي إيرادات الشركة, واليوم كشفت لنا الشركة عن أرقام قياسية حققها متجر التطبيقات في فترتي الميلاد ورأس السنة، فضلاً عن بلوغ عدد مستخدمي خدمة الأرقام رقماً مميزاً.
كانت السنة الماضية مميزة لدى خدمات آبل حيث شهدنا إطلاق خدمات الألعاب والأخبار والتلفاز وحتى البطاقة الائتمانية.
منذ تأسيس متجر تطبيقات آبل وحتى اليوم بلغت أرباح المطورين منه 155 مليار دولار، أما في سنة 2019 وحدها فقد دفعت آبل لهم 38.75 مليار دولار.
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التعليقات على آبل تكشف عن أرباح مطوري التطبيقات في 2019 وعدد مستخدمي خدمة الأخبار
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