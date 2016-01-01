آبل تكشف عن أرباح مطوري التطبيقات في 2019 وعدد مستخدمي خدمة الأخبار

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آبل تكشف عن أرباح مطوري التطبيقات في 2019 وعدد مستخدمي خدمة الأخبار

أصبحت آبل في السنوات القليلة الماضية تهتم أكثر بقطاع الخدمات الذي أصبحت إيراداته تتضاعف وتشكل نسبة أكبر من إجمالي إيرادات الشركة, واليوم كشفت لنا الشركة عن أرقام قياسية حققها متجر التطبيقات في فترتي الميلاد ورأس السنة، فضلاً عن بلوغ عدد مستخدمي خدمة الأرقام رقماً مميزاً.

كانت السنة الماضية مميزة لدى خدمات آبل حيث شهدنا إطلاق خدمات الألعاب والأخبار والتلفاز وحتى البطاقة الائتمانية.

منذ تأسيس متجر تطبيقات آبل وحتى اليوم بلغت أرباح المطورين منه 155 مليار دولار، أما في سنة 2019 وحدها فقد دفعت آبل لهم 38.75 مليار دولار.

وشهدت فترة العطلات إنفاقاً متزايداً على المتجر حيث نمت 16% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 1.42 مليار دولار.

أما يوم رأس السنة فقد بلغ الإنفاق في المتجر 386 مليون دولار بزيادة 20% عن نفس اليوم من العام الماضي وهو رقم قياسي لم يسجل من قبل لحجم المبيعات خلال يوم واحد.

من ناحية أخرى كشفت آبل عن عدد مشتركي خدمتها للأخبار حيث تجاوزت 100 مليون مشترك في خمسة دول، بهذا تكون قد زادت آبل 15 مليون مشترك خلال سنة واحدة فقط.

ومن المتوقع أن تواصل آبل نمو مبيعات خدماتها المختلفة هذه السنة بالرغم من المنافسة المحتدمة لاسيما في خدمتي التلفاز والموسيقى مع دخول لاعبين جدد كديزني أو تنامي قوة المنافسين السابقين كسبوتيفاي.

المصدر: عالم التقنية

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