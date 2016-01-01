

الهاتف Nokia 6.1 Plus هو أحدث هاتف ذكي يحصل على تحديث Android 10 الهاتف Nokia 6.1 Plus هو أحدث هاتف ذكي يحصل على تحديث Android 10

في شهر ديسمبر الماضي، قامت شركة HMD Global Oy بإصدار خريطة طريق تحديثات Android 10 الخاصة بهواتف Nokia، وهي خريطة الطريقة التي كشفت لنا عن هواتف Nokia التي من المقرر أن تتلقى الإصدار الأحدث من نظام التشغيل التابع لشركة جوجل.



الآن، بدأ الهاتف Nokia 6.1 Plus بدوره بتلقي تحديث Android 10. أكد الحساب الرسمي لشركة Nokia الخبر على شبكة تويتر. سجل التغييرات يكشف أن التحديث يبلغ حجمه 1.3 جيجابايت، ويجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر ديسمبر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتوقع المستخدمون الحصول على نظام التنقل بالإيماءات والوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل، وميزة الردود الذكية. هناك أيضًا إعدادات جديدة للخصوصية والموقع.



هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.قبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتفين Nokia 6.1 و Nokia 7 Plus هما الهاتفين التاليين من شركة HMD Global Oy اللذان سيحصلان على تحديث Android 10، وذلك في الربع الأول من هذا العام.