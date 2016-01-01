سامسونج تحدد رسميًا موعد وصول تشكيلة Galaxy S20 Series المنتظرة

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صورة الخبر: سامسونج تحدد رسميًا موعد وصول تشكيلة Galaxy S20 Series المنتظرة
سامسونج تحدد رسميًا موعد وصول تشكيلة Galaxy S20 Series المنتظرة

تردد أن شركة سامسونج ستقوم بالإعلان عن الجيل المقبل من سلسلة هواتف Galaxy S Series قريبًا، ولكن متى بالضبط؟ حسنًا، وفقا لبيان صحفي أصدرته شركة سامسونج مؤخرًا، فقد أكدت لنا الشركة أنها ستقوم بالكشف عن هواتفها الرائدة المقبلة في اليوم 11 من شهر فبراير المقبل والتي من المرجح أن تحمل إسم Galaxy S20 Series.

في حالة إذا سمعت عن ذلك لأول مرة، فقد تردد في الأونة الأخيرة أن شركة سامسونج ترغب في تغيير إسم تشكيلة هواتفها الرائدة للعام 2020 إلى Galaxy S20 Series بدلاً من Galaxy S11 Series الذي كنا نتوقع في البداية أنه سيكون إسم التشكيلة. تدعي الشائعات أن هذا يرجع إلى أننا في العام 2020، وأن شركة سامسونج تريد الإستفادة من هذه الحقيقة من خلال تغيير التسمية.

الفيديو الترويجي والبيان الرسمي من شركة سامسونج لا يشير صراحة إلى الهواتف التي ستكشف عنها الشركة في اليوم 11 فبراير، ولكن الفيديو يتضمن كلمة ” Galaxy ” مع إستبدال حرفي الـ ” a ” بمربعين، وهو ما يمكن أن يكون تلميحًا إلى أنه سيتم الكشف عن منتجين رئيسييين في هذا الحدث.

يشبه المربع الأول، وفقا لما قاله Max Weinbach من منتدى المطورين XDA Developers، وحدة الكاميرا في الهاتف Galaxy S20 Ultra، في حين من المحتمل أن يشير المربع الثاني إلى الهاتف القابل للطي Galaxy Fold 2. يمكنك إلقاء نظرة على الفيديو الترويجي الرسمي أدناه :

المصدر: موقع الكترونى

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