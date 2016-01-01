في أوائل العام الماضي كانت هناك بعض الشائعات التي تدعي بأن شركة LG ستقوم بإيقاف سلسلة LG G Series، ولكن يبدو أن هذه الشائعات مبالغ فيها إلى حد كبير. كشف المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks للتو عن مجموعة من الصور الحاسوبية للهاتف LG G9 ThinQ. هذا الأخير يبدو مشابهًا للهاتف LG G8X ThinQ، على الرغم من أنه يضم ضعف عدد الكاميرات الموجودة في الواجهة الخلفية.
قررت شركة LG إستخدام ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية لهواتفها الذكية في العام الماضي، ولكن قررت الشركة إستخدام أربع كاميرات بوضعية أفقية في طراز 2020. ومع ذلك، فقد إختفى قارئ بصمات الأصابع من الواجهة الخلفية، وسيستخدم الهاتف هذا المستشعر في الشاشة.
الشاشة مسطحة تمامًا، فمعظم الشركات تعمل على تزويد هواتفها الذكية الرائدة بالشاشات المنحنية الطرفين، ولكن يبدو أن شركة LG لا تحب هذا التصميم. الأبعاد الدقيقة للشاشة غير معروفة، ولكن المصادر تدعي أنها ستتراوح بين 6.7 و 6.9 إنش، وستملك إطار نحيف للغاية.
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التعليقات على تسريبات تستعرض لنا تصميم الهاتف LG G9 ThinQ، وسيضم أربع كاميرات في الخلف
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