منذ ظهور فئة الـ X فى هواتف iphone الشهير استطاعت حصد إعجاب الملايين حول العالم، الذين يتهافتون لشرائها حول العالم، ولكن سعرها المرتفع يجبر بعضهم على شراء إصدارتا أخرى أقل.
الفرصة ممكنة لاقتناء هاتف Apple iPhone XS جديد نسخة 64 جيجابايت، مقابل 699 دولار أمريكى، مايعادل 11200 جنيهًا مصريًا فقط.
وبحسب موقع فون آرينا التقني، يمكن الحصول على نسخة جديدة من فئة Apple iPhone XS عبر منصة "dailysteals" الشهيرة، مقابل هذا العرض المغرى، كما أن هاتف Apple iPhone XS متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.
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التعليقات على فرصة.. اشترى iPhone XS جديد بـ 11 ألف جنيه فقط
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